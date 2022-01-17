الشركات التركية الناشئة تسعى لزيادة تواجدها في السوق الأمريكية

على خطى مشاريع الألعاب الإلكترونية، وضعت الشركة الرائدة التركية في توصيل البقالة فائقة السرعة "غيتير" Getir وشركة "فيزبيرا" Vispera التركية للتعرف على الصور وتحليلاتها، هدفاً ملحاً بتوسيع تواجودهما في السوق الأمريكية من خلال تسريع استثماراتهما وتوسيعها في أبرز أسواق العالم.

وأطلقت شركة "غيتير" مؤخراً عملياتها في الولايات المتحدة بعد بضعة أشهر فقط من التوسع في أوروبا. بينما قررت "فيزبيرا" التي تقدم حلولاً تقنية في مجال الرؤية الآلية والتعلم الآلي للاستهلاك السريع وقطاعات البيع بالتجزئة في 25 دولة، تطوير وتعزيز فرعها في الولايات المتحدة والذي أطلقت عليه اسم "Vispera Corp". وتخطط الشركة كذلك لمواصلة تطوير الشراكات التجارية القوية وتطوير المنتجات التي أسستها عام 2021.

جولة استثمارية جديدة

بتقديمها مجموعةً من أدوات التعرف على الصور التي يمكنها حل المشكلات الشائعة في مخازن البيع بالتجزئة، مثل مستويات المخزون والعروض الأكثر فعالية للترويج الآني، أعلنت "فيزبيرا" أنها ستكمل جولة استثمار جديدة في الأشهر الأولى من عام 2022.

وتسعى الشركة التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها، إلى تعزيز أنشطتها في الولايات المتحدة، وتهدف أيضاً إلى الاستمرار في شراكات تجارية استراتيجية بدأتها عام 2021 مع العديد من الشركات البارزة مثل NVIDIA و Zebra و HP و Crossmark و Capgemini وغيرها.

وتُستخدم منتجات "فيزبيرا" في عشرات البلدان، حيث يتم استخدام Store Sense، وهي أداة سهلة لجمع البيانات للفرق الميدانية لتنفيذ مخازن مثالية وإجراء عمليات تدقيق في وقت قصير، في 25 دولة بما في ذلك إسرائيل وألمانيا والهند والبرازيل والإمارات العربية المتحدة وكازاخستان والولايات المتحدة.

كما يُستخدم منتج Shelf Sight، وهي أداة يمكنها تحليل رفوف البيع بالتجزئة للكشف عن نفاد المخزون والامتثال للتخطيط وكشف المساحة الفارغة باستخدام تقنية التعلم العميق، في متاجر خارج تركيا مثل ألمانيا وتشيلي.

وتهدف الشركة أيضاً إلى تحقيق النمو بالتعاون مع شركة Smollan البارزة في مجال حلول التجزئة، وهي كذلك عميل رائد لفرع "فيزبيرا" الأمريكي، في أسواق آسيا والمحيط الهادئ والأسواق الهندية على وجه الخصوص.

يُذكر أن شركة "فيزبيرا" تم إدراجها ضمن أفضل 250 شركة في تركيا قامت بإنفاق أكبر كمية من المال على البحث والتطوير على مدار السنوات الثلاث الماضية، وفقاً لما قالته "آي تول إرجيل" الرئيسة التنفيذية المشاركة التي أضافت:"تتمثل أهم النقاط في خططنا لعام 2022 في الحصول على استثمارات جديدة والانفتاح على أسواق الولايات المتحدة. لقد قمنا بتضمين مدير ذي خبرة كبيرة في فريقنا لافتتاح فرعنا في الولايات المتحدة، ونعمل على تطوير شراكتنا التجارية مع شركات مثل Zebra Retail وHP التجزئة وCrossmark وCapgemini، والتي تقدم خدمات شائعة جداً في قطاع البيع بالتجزئة". مؤكدةً أن الهدف التالي للشركة هو المضي قدماً في تعزيز هذه الشراكات.

وأوضحت "إرجيل" أنهم بدؤوا أنشطتهم في أمريكا الجنوبية بشريك تجاري جيد جداً. وأنهم استناداً إلى مشاريعهم الحالية، بدؤوا مفاوضات مع بعض الشركات للعمل على نطاق عالمي وزيادة أنشطتهم في الولايات المتحدة، لا سيما مع منتج Shelf sight، وتوسيع شبكة شركاء الأعمال لديهم في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة. مع مواصلتهم إنشاء فرق مبيعات ودعم ما بعد البيع ورضا العملاء، في الولايات المتحدة.

وبالعودة إلى رائدة التوصيل التركية "غيتير" فقد بدأت الشركة عملياتها الأسبوع الماضي في بوسطن، ثالث ولاياتها الأمريكية منذ أكثر من شهر، بعد انطلاقها في شيكاغو 11 نوفمبر/تشرين الثاني ونيويورك 9 ديسمبر/كانون الأول، بخدمة التوصيل التي تستغرق أقل من 10 دقائق لمحلات البقالة والمستلزمات الضرورية، بعد انتشار أكبر في أهم سوق للبيع بالتجزئة في العالم. وتهدف "غيتير" إلى إطلاق خدماتها في العديد من الولايات الأمريكية عام 2022.

يذكر أن الشركة تأسست قبل 6 سنوات في إسطنبول، وهي رائدة بين الشركات الناشئة التي ازدهرت خلال الوباء. وقد اجتذبت حوالي مليار دولار في 3 جولات تمويل متتالية هذا العام، حيث تضخم تقييمها من 850 مليون دولار إلى أكثر من 7.5 مليار دولار.

ومع وصول اهتمام المستثمرين بالصناعة الناشئة إلى ذروته، غامرت الشركة بالخروج من تركيا في يناير/كانون الثاني لإطلاق خدمة توصيل البضائع السريعة تحت اسم "الميل الأخير" في بريطانيا.

وعلى مدى الأشهر التسعة الماضية، توسعت إلى 7 دول أوروبية بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسبانيا. وبذلك قامت بنشر خدماتها في 9 دول عبر 3 قارات.

بقلم: TIMUR SIRT