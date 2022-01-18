عائدات تصدير السجاد التركي تتجاوز 3 مليارات عام 2021

حققت صادرات السجاد التركي عائدات بقيمة 3 مليارات و179 مليونا و483 ألف دولار، عام 2021.

وفي بيانات أحصتها وكالة الأناضول من اتحاد مصدري جنوب شرقي منطقة الأناضول، نمت عائدات صادرات السجاد بنسبة 22.1 بالمئة مقارنة بعام 2020.

ووصل السجاد التركي في 2021 إلى أسواق 177 دولة حول العالم.

وبلغ إجمالي مساحة السجاد المصدر خارج البلاد 639 مليونا و557 ألف متر مربع.

وتصدرت على الترتيب الولايات المتحدة الأمريكية والعراق وبريطانيا وألمانيا، قائمة الدول الأكثر استيرادا للسجاد التركي.

وفي حديث للأناضول، قال صلاح الدين قبلان، رئيس مجلس قطاع السجاد لدى مجلس المصدرين الأتراك، إنهم يستهدفون رفع عائدات صادرات السجاد إلى 4 مليارات دولار، بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف أن قطاع صناعة السجاد يحقق نموا مطردا كل عام، مؤكدا رغبتهم في مواصلة هذا النجاح.