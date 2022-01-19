رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة يزور مصنع فورد تركيا

قام رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، السفير نيكولاوس ماير-لاندروت، بزيارة إلى مصنع شركة "فورد أوتوسان" للسيارات في ولاية قوجة إيلي.

وأفاد بيان صادر عن "فورد أوتوسان"، الأربعاء، أن المسؤول الأوروبي التقى في المصنع بأعضاء مجلس إدارته.

وحضر اللقاء مسؤولون في البعثة الأوروبية بأنقرة، والمدير العام لمصنع "فورد أوتوسان" في قوجة إيلي، حيدر ينيغون، وكبير نواب المدير العام لـ "فورد أوتوسان"، داف جونستون، إلى جانب ممثلين آخرين عن "فورد أوتوسان".

وتبادل الجانبان أطراف النقاش حول تحديث الاتفاق الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

واطلع المسؤول الأوروبي والوفد المرافق له، على آخر استثمارات "فورد أوتوسان"، وخاصة تلك المتعلقة بصناعة المركبات الصديقة للبيئة.

وشركة "فورد أوتوسان" (Ford Otosan)، هي مشروع مشترك بين "فورد" الأمريكية لصناعة السيارات و"كوتش" القابضة التركية.

وتنتج "فورد أوتوسان" مركباتها التجارية التي تبيع فورد 85 في المئة منها في أوروبا.