ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب البرد القارص

ارتفعت أسعار النفط ببداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الإثنين، بعد تحسن الطلب على الخام في آسيا وأوروبا مع انخفاض درجات الحرارة، واستمرار البرد القارص بالعديد من الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة.

ووفق متتبعين لأسواق النفط العالمية، فأدت درجات الحرارة المتدنية في أوروبا وآسيا إلى زيادة الطلب على مشتقات الوقود المختلفة.

من جانبها طالبت إيران (منتج رئيسي للنفط والغاز) مواطنيها بخفض استهلاك الطاقة، بالمقابل ورغم أن العراق يعد ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بمتوسط 4.3 ملايين برميل يوميا، إلا أنه يواجه نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية الناجمة عن تراجع إمدادات الغاز القادم من طهران.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/آذار، بنسبة 0.51 بالمئة أو 44 سنتا إلى 87.55 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس، بنسبة 0.52 بالمئة أو 44 سنتا إلى 85.56 دولارا للبرميل.

وتأثرت الأسعار بهذا الشكل، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، عن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية بمحافظة الجوف اليمنية عقب انطلاق صاروخين منها على العاصمة أبو ظبي، ما يرفع من حدة توترات الشرق الأوسط.