"تسلا" تعيد هيكلة فرعها في تركيا وتطلق موديلاتها الجديدة العام الجاري

تستعد شركة "تسلا" عملاق السيارات الكهربائية، لإطلاق جميع موديلاتها في تركيا قريباً عبر فرعها المحلي في البلاد.

وكان إيلون ماسك عيّن مؤخراً كمال غتشر المولود في ألمانيا عام 1984 لأبوين تركيين والذي شغل منصب مدير مكتب الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا في تركيا منذ عام 2015، رئيساً لفرع "تسلا موتورز" في تركيا، بعد أن زاد رأس مال الشركة في البلاد بمقدار 3.72 مليون دولار.

وتعمل الشركة الآن على إعادة هيكلها العام في مسعىً لتقديم موديلاتها الأربعة داخل تركيا هذه السنة، وهي موديل X وموديل Y وموديل 3 وموديل S .

يُذكر أن ماسك زار تركيا عام 2017 والتقى بالرئيس رجب طيب أردوغان، وتواصلت اتصالاتهم بعد ذلك عبر رسائل الهاتف والفيديو.

وقال أردوغان بعد أحد اللقاءات مع ماسك إنهم "ناقشوا قضايا التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في تركيا والشركة في مختلف المجالات، لا سيما في مجال تقنيات الفضاء".

وأضاف: "سنواصل عن كثب متابعة التطورات في مجال التكنولوجيا في بلدنا والعالم، ودعم كل خطوة في هذا المجال لصالح أمتنا."

وبعد هذه المفاوضات، تم إطلاق القمر الصناعي التركي الثامن "توركسات 5B" في 19 ديسمبر/كانون الأول 2021، بصاروخ أُطلق من قاعدة سبيس إكس التي أسسها "ماسك" في فلوريدا بالولايات المتحدة.

وتشير التطورات الأخيرة إلى اتجاه العلاقات نحو شيء أكثر من مجرد تعاون في الفضاء.

وتتوقع شركة "تسلا موتورز" في تركيا، مشاركة المركبات وأسعارها مع الجمهور قريباً. وسيتم بالإضافة إلى ذلك، إنشاء شبكة من الفرق لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة.

ويعرض موقع تسلا الإلكتروني حالياً أسماء المدن التركية التي ستقام فيها محطات الشحن الكهربائية وتشمل إسطنبول والعاصمة أنقرة وأنطالياوآيدين وبالكسير وإزمير وبورصة وأدرنة وصقاريا بالإضافة إلى قونية. ومن المقرر أن يتم تركيب محطات الشحن في نقاط يمكن للجميع الوصول إليها بسهولة، مثل الطرق الرئيسية أو مراكز التسوق.

كما ستنشئ تسلا مكاتب مبيعات ومتاجر خاصة بها، بشكل أساسي في إسطنبول ولاحقاً في المناطق والولايات الأخرى. وستوفر الشركة فرص عمل لآلاف الأشخاص في مجالات مثل الإدارة والخدمات والمخازن والصيانة.