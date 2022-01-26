بواقع 355 مليار دولار.. آبل تتصدر العلامات التجارية الأكثر قيمة لعام 2022

حافظت شركة آبل الأمريكية على صدارة العلامات التجارية الأكثر قيمة لعام 2022، بواقع 355 مليار دولار.

جاء ذلك في التقرير السنوي لمؤسسة "براند فينانس"، والخاص بأول 500 علامة تجارية حول العالم لعام 2022.

وحققت آبل نموا بمعدل 35 بالمئة مقارنة بعام 2021، مسجلة 355 مليار دولار، حيث بلغت قيمتها 263.4 مليار دولار العام الماضي.

واحتلت شركة "أمازون" المركز الثاني بـ 350 مليار دولار، ثم "غوغل" بـ 263 مليارا، ومايكروسوفت 184.2 مليارا.

وعلى صعيد العالمي، جاءت الشركات الأمريكية في المقدمة في تصنيف أول 500 علامة تجارية، بواقع 199 شركة، ثم الصين بـ 77، واليابان 31، وفرنسا 28، وألمانيا 25، وبريطانيا 23 شركة.

من جانبه قال رئيس مؤسسة براند فينانس في تركيا، محترم إلغونر، إن قطاع التكنولوجيا حل في الصدارة مسجلا أكثر من تريليون دولار، يليه قطاع تجارة التجزئة