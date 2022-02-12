تركيا الأكثر استثماراً في طاجيكستان بعد الصين

احتلت تركيا المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استثمارا في طاجيكستان عام 2021، وفق ما أعلنت حكومة الأخيرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الجمعة، عقده رئيس لجنة الاستثمارات والممتلكات الحكومية في طاجيكستان سعدي قادر زادة.

وأكد قادر زادة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد ازداد أكثر من ضعفين في 2021، ووصل إلى 340 مليون دولار.

وقال إن الصين كانت الأكثر استثمارا في طاجيكستان خلال العام الماضي، بـ 210 ملايين دولار.

وأوضح أن تركيا حلت في المرتبة الثانية باستثماراتها البالغة 25 مليون دولار، خلال الفترة المذكورة.

وبحسب قادر زادة، جاءت سويسرا في المرتبة الثالثة بـ21 مليون دولار، وفرنسا رابعا بـ19 مليون دولار.