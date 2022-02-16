برنامج جديد لضمان التجارة الإلكترونية للشركات التركية مع الولايات المتحدة

صرح اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا أنه بالتعاون مع رابطة الأعمال الأمريكية، سيقدم للشركات المحلية خدمات الإرشاد اللازمة لتمكين هذه الشركات من إجراء أعمال تجارة إلكترونية مع الولايات المتحدة.

وقال اتحاد التجارة الإلكترونية في بيان له الثلاثاء، إن "برنامج إرشاد التجارة الإلكترونية" سيعود بالنفع على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المعروفة باسم SMEs.

وسيعمل الاتحاد على تعيين مرشدين وموجهين متخصصين للشركات التي سيتم اختيارها من بين المتقدمين. كما سيجري تحليلاً للأسواق يتوافق مع منتجات الشركات المشاركة، لتمكينها من إجراء الصادرات الإلكترونية إلى سوق الولايات المتحدة.

وسيتم وفقاً للمشروع، تحديد الشركات المحتملة في القطاعات ذات الأولوية، وتقديم التخطيط الاستراتيجي والاستشارات ودعم تطوير الأعمال لهذه الشركات، كي تتمكن من تطوير عمليات التصدير الإلكترونية الخاصة بها.

وسيكون باستطاعة الشركات التي تسعى للتصدير الإلكتروني إلى الولايات المتحدة في قطاعات مثل الأثاث والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الفرعية للآلات، مراجعة عمليات التجارة الإلكترونية الحالية عبر الحدود وزيادة حجم أعمالها وتسريع عملياتها بمجرد الموافقة على طلبات التوجيه.

كما سيلعب مركز التجارة التركي الذي أنشأه الاتحاد في شيكاغو، دوراً نشطاً في توسيع وجود الشركات المحلية في السوق الأمريكية.

وعبر "رفعت حصارجيكلي أوغلو" رئيس مجلس إدارة اتحاد الأعمال التجارية الدولية عن الجهود المبذولة بالقول إنهم يواصلون تقديم الدعم النشط لأصحاب المشاريع من أجل فرص تجارية جديدة.

وأكد على رغبتهم في زيادة حصة تركيا في التجارة الخارجية العالمية، قائلاً: "نعمل على زيادة مشاركة شركاتنا الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد عنصراً لا غنى عنه في التنمية الاقتصادية، في سلسلة القيمة العالمية وتحسين أدائها في الوصول إلى الأسواق".

مشيراً إلى أنهم يسعون إلى رفع مستوى رواد الأعمال المحليين من خلال تمكينهم من الوصول إلى جمهور أكبر بشكل مباشر والاستفادة من مزايا التصدير الإلكتروني.

بدوره صرح "تانكوت تورنا أوغلو" رئيس رابطة الأعمال الأمريكية التي تمثل أكثر من 110 شركات أمريكية باستثمارات تزيد عن 50 مليار دولار في تركيا، أنهم يأملون في جعل الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تهدف إلى دخول السوق الأمريكية، منفتحة على شريحة جماهيرية أكبر.

وشدد على أن إحدى أولوياتهم تتمثل في تمكين هذه الشركات من المشاركة بشكل أكبر في سلسلة القيمة العالمية، من خلال تنفيذ "برنامج إرشاد التجارة الإلكترونية" بالتعاون مع اتحاد التجارة الإلكترونية وبدعم من شركة الشحن العالمية

"UPS".

من جانبه قال "براق كيليج" المدير العام لخدمات "UPS" في تركيا، أنه من المتوقع أن يصل حجم الصادرات الإلكترونية العالمية إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2025.

مضيفاً أن التحول الرقمي الذي يشهده قطاع التصدير والتجارة يتماشى مع هذا التوقع، وأن الشركات التركية تشارك في هذا التحول وخصوصاً بعد انطلاق هذا البرنامج الذي سيفتح أبواباً جديدة للشركات المشاركة فيما يتعلق بالتصدير الإلكتروني.