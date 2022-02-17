ملكة ماليزيا تقتني هدايا من شركة تركية متخصصة بمناسبة رمضان

نجحت شركة "إيبرو ديزاين 61" التركية في الترويج لمنتجاتها على الصعيد العالمي، حتى أصبحت منتجاتها من الهدايا المفضلة لدى ملكة ماليزيا.

الشركة التي تأسست عام 2015 في ولاية طرابزون شمالي تركيا، تصنع سبحات وقطعا تذكارية للمناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف والخطبة، وتصمم المصاحف الشريفة الخاصة بالزينة.

ويروج أصحاب الشركة منتجاتهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي عبر حساب ebrudizayn61، ما زاد شهرتهم التي تجاوزت حدود تركيا لتصل إلى مختلف أنحاء العالم، وفي مقدمتها البلدان الإسلامية.

منتجات الشركة التركية لفتت انتباه ملكة ماليزيا عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، التي يُعرف عنها اهتمامها بالفنون اليدوية والتراثية التركية.

وبحسب القائمين على الشركة، تقوم الملكة من حين لآخر، وخصوصا قبيل شهر رمضان والمناسبات الخاصة، بالتواصل مع الشركة هاتفيا لتقدم لها طلباتها.

وفي حديثها للأناضول، قالت إيبرو سيفري قايا أميرزا أوغلو، المختصة في التصميم وصاحبة الشركة، إن منتجاتهم حظيت بإعجاب وتقدير ملكة ماليزيا.

وأضافت أن الملكة التي تعرفت على منتجاتهم عبر الإنترنت، بدأت التواصل مع الشركة أولا عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، ثم باتوا يتواصلون هاتفيا.

وأعربت عن دهشتها من التواصل أول مرة مع الملكة، معبّرة عن سعادتها إزاء تلبية طلباتها والتواصل معها هاتفيا باستمرار.

وأوضحت المصممة التركية أن الملكة تواصل شراء منتجات الشركة، لكنها تزيد حجم مشترياتها في المناسبات الخاصة والأعياد، وبالأخص خلال شهر رمضان.

وأردفت قائلة: "تتواصل معنا في كل مناسبة لديها، وتقدم لنا طلباتها، وبدورنا نحضرها بكل عناية ثم نرسلها لها".

ولفتت إلى أن الملكة عبرت لها في أكثر من مرة عن إعجابها بمنتجاتهم، لتقوم بعد ذلك بنصح المحيطين بها، للتبضع من الشركة التركية.

وتعتبر أميرزا أوغلو إعجاب الملكة بمنتجاتها مصدر فخر لها ولشركتها.

وتابعت: "الملكة تكن الحب والاهتمام لتركيا وثقافتها".

وفي سياق متصل، أوضحت أميرزا أوغلو أن الشركة لديها حاليا 13 عاملا يواصلون الليل بالنهار لتلبية طلبات الزبائن، سواء الجاهزة أو الخاصة منها، وبينها طلبات الملكة عزيزة.

وأضافت أنهم أسسوا منشأتهم كشركة عائلية في البداية باسم والدتهم نوراي سيفري قايا، لتقوم هي لاحقاً بتوسيع أنشطتها والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتنويع منتجاتها.

وأشارت المصممة التركية إلى نمو مبيعاتهم الخارجية في الآونة الأخيرة، مبينة أن الطلبات من البلدان الأخرى على منتجاتهم بدأت تتسارع وتتسع يوما بعد آخر، فضلاً عن الإقبال المحلي عليها.

وفيما يتعلق بالبلدان التي تصلها منتجات شركتها، قالت أميرزا أوغلو إن دول الشرق الأقصى وفي مقدمتها ماليزيا، تبدي اهتماما كبيرا بمنتجاتهم.

وأفادت بأن دول الشرق الأوسط، لا سيما العربية منها، من البلدان التي تصلها منتجات الشركة التركية، وتبدي اهتماما بشراء هذه المنتجات.