مشاركة تركية واسعة في في معرض غولفوود 2022 للأغذية في دبي

شاركت أكثر من 150 شركة تركية في معرض غولفوود 2022 للأغذية الذي انطلق بدبي.

وأفاد بيان صادر عن رابطة اتحادات المصدرين بمنطقة إيجة، الأحد، أن أكثر من 150 شركة تركية استعرضت منتجاتها خلال المعرض الذي أقيم بين 13-17 شباط/فبراير.

ونوه البيان أن الإمارات العربية المتحدة من بين الأسواق المستهدفة للمصدرين الأتراك في قطاع الأغذية.

ولفت البيان إلى تنظيم فعاليات لتذوق المنتجات التركية في المعرض.

كما أشار إلى تنظيم فعالية للتعريف بالمأكولات التركية في معرض إكسبو دبي أيضا مؤخرا.

وأفاد رئيس اتحاد مصدري الزيتون وزيت الزيتون في منطقة إيجة، داود أر، أنهم سيواصلون تنظيم الفعاليات التعريفية بالمنتجات التركية في السوق الإماراتية، حسبما أورده البيان.

ولفت إلى أن الزخم الإيجابي الحاصل في العلاقات السياسية بين البلدين، يخلق أجواء مواتية لزيادة الصادرات إلى الإمارات.