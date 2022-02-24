هبوط حاد بالأسواق الآسيوية بعد الضربة الروسية لأوكرانيا



هبطت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، بشكل حاد بعد إعلان إطلاق روسيا عملية عسكرية في إقليم دونباس في أوكرانيا.

وبحلول الساعة (5:52 ت.غ) هبط مؤشر نيكي الياباني بمقدار 497.1 نقطة، أو بنسبة 1.88 بالمئة، ليتداول عند مستوى 25952 نقطة.

وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بمقدار 758.78 نقطة، أو بنسبة 3.21 بالمئة، ليتداول عند مستوى 22901.5 نقطة.

وهوى مؤشر "سينسيكس" الهندي بمقدار 1665.4 نقطة، بنسبة 2.91 بالمئة، ليتداول عند مستوى 55566.64 نقطة.

وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بمقدار 52 نقطة أو بنسبة 1.49 بالمئة ليتداول عند مستوى 3437 نقطة.

وهبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بمقدار 73.02 نقطة، أو 2.69 بالمئة، ليتداول عند مستوى 2646 نقطة.

وتراجع مؤشر البورصة الأسترالية (إيه إس إكس 200) بمقدار 2.99 بالمئة أو 215 نقطة، ليتداول عند مستوى 6990.6 نقطة.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس، وقال في كلمة متلفزة، إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.