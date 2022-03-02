هل يتسبب الصراع الروسي الأوكراني في إلحاق الضرر بصناعة الملابس الجاهزة التركية؟

مع استمرار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بعد اجتياحها لأوكرانيا، بما في ذلك قطع البنوك عن نظام سويفت وكذلك انخفاض قيمة الروبل، تأثرت القوة الشرائية للمستهلكين الروس والشركات التي تمارس الأعمال التجارية مع تركيا. وشمل ذلك قطاع الملابس الجاهزة الذي بات يعاني بالفعل من ركود شديد في الأسواق الأوكرانية حيث توقفت الأعمال التجارية.

وفي الوقت الذي أغلق فيه 267 متجراً و180 نقطة بيع من إجمالي 24 ماركة ملابس تركية جاهزة في أوكرانيا ما اعتبر ضربة قوية للقطاع، تراقب حوالي 32 علامة تجارية تعمل في روسيا التطورات المتعلقة بـ 655 متجراً و2.556 نقطة بيع.

وصرح ممثلو قطاع الملابس الجاهزة التركي للإعلام المحلي، أنه بسبب إلغاء وتأجيل الشحنات، تراوحت خسائرهم بين 150 إلى 200 مليون دولار في أوكرانيا فقط.

وتُظهر البيانات الرسمية، أن صادرات القطاع إلى روسيا بلغت 173 مليون دولار وإلى أوكرانيا 287 مليون دولار العام الماضي. فضلاً عن تنفيذ عدد كبير من الصادرات إلى هذه البلدان في "التجارة المكوكية"، ما جعل الصادرات الحقيقية إلى أوكرانيا تصل إلى 750 مليون دولار، وتتجاوز 1 مليار دولار في روسيا.

وكان القطاع شارك في المعارض التي أقيمت في كلا البلدين الشهر الماضي وأقام علاقات تجارية كبيرة قبل غزو روسيا لأوكرانيا، بهدف زيادة الصادرات الرسمية إلى روسيا من 287 مليون دولار إلى 1 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تتضرر الشركات التركية بنسب متفاوتة ولكن الأكثر تضرراً ربما هي تلك الموجودة في منطقتي لاليلي وعثمان بيه في إسطنبول، وكلاهما مركزان رئيسيان للملابس الجاهزة ويقومان بمعظم المبيعات الخارجية لروسيا وأوكرانيا.

وحول الخسائر المتوقعة قال شريف فياض رئيس اتحاد الغرف والبورصات في تركيا ورئيس جمعية قطاع الملابس الجاهزة، إن الإلغاءات والتأجيلات في الصادرات إلى أوكرانيا تراوحت بين 150 و 200 مليون دولار.

وأضاف: "توقف الشحن إلى أوكرانيا، وهناك أيضاً انتظار غير مريح في روسيا. وبما أن معظم التصدير يتم عن طريق التجارة المكوكية، فإن هذه التجارة لا تخضع لمعاملات سريعة".

كذلك صرح مصطفى غول تيبه رئيس اتحاد مصدري الملابس في إسطنبول، بأنهم سيواجهون مشاكل مع قطع روسيا عن نظام سويفت، وأنه يمكن استخدام العملات المحلية مع تحمل جميع أنواع المخاطر في التجارة التي لا بد أن تستمر.

أما غوركان تيكين رئيس جمعية مصدري الملابس الجاهزة لمنطقة البحر المتوسط، فأوضح أن الشاحنات تنتظر حالياً على حدود البلدان ذات الصلة.

وقال إن قطاع الملابس الجاهزة سريع التأثر بالمشكلات حتى الصغيرة منها، لذلك نجد الصناعة قد تأثرت بشدة في الوقت الحالي. والتأمين يعتبر شائعاً في منطقة الاتحاد الأوروبي، لذلك سيكون هناك تأثيرات خطيرة لأن الصادرات متوقفة في الوقت الحالي.

وقدّر غياث الدين أيوب قوجة رئيس جمعية لاليلي للصناعيين ورجال الأعمال أن الإلغاءات والتأجيلات تتجاوز 200 مليون دولار.

وقال: "أثر هذا الوضع على الإنتاج أيضاً. وهناك إلغاء للطلبات حتى من بولندا لأنها تشترك في الحدود مع أوكرانيا. أعتقد أن نصف سوق لاليلي في خطر".

كما صرحت إدا أرباتجي رئيسة رابطة أصحاب أعمال المنسوجات في عثمان بيه، أنه بعد العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا، أجروا دراسة لتحديد أنواع المشاكل التي يمكن أن يواجهها سوق عثمان بيه فيما يتعلق بالطلبات والشحنات، قائلةً: "وفقاً للمعلومات التي تلقيناها، هناك عمليات إلغاء للطلبات في كلا البلدين. ولا يمكن شحن البضائع إلى أوكرانيا حالياً. يمكن إرسال الشحنات إلى روسيا لكنها معلقة في الوقت الراهن". مؤكدةً أنه في هذه البيئة غير المؤكدة تتمثل الأولوية في تحقيق السلامة دون الإضرار بالناس. وبعد ذلك يمكن تحديد مدى الضرر.

يذكر أن روسيا تضم أكبر عدد من العلامات التجارية التركية يقدر بـ 655 متجراً. ويوجد في أوكرانيا 267 متجراً من 24 علامة تجارية. ومن المقرر أن يعقد اتحاد العلامات التجارية المتحدة وهو منظمة شاملة للعلامات التجارية تدير 922 متجراً في البلدين، اجتماعاً يوم الثلاثاء حول مصير المتاجر في المنطقة.