أسهم أوروبا تهبط وسط مخاوف من تداعيات العقوبات على روسيا

انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، الخميس، وسط تصاعد مخاوف من تأثير العقوبات الاقتصادية ضد روسيا على أسعار السلع العالمية.

وتواصل روسيا توسيع عملياتها العسكرية في أوكرانيا، ما دفع الدول الغربية إلى فرض عقوبات مالية واقتصادية على مؤسسات وشخصيات نافذة.

وبحلول الساعة (11:03 ت.غ)، تراجع المؤشر ستوكس القياسي 600 للأسهم الأوروبية 0.20 بالمئة إلى مستوى 445.38 نقطة.

كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني 64 نقطة تعادل نسبة 0.46 بالمئة ليسجل 13935 نقطة.

وهبط مؤشر "كاك" الفرنسي 60 نقطة تعادل 0.45 بالمئة إلى 6489 نقطة؛ وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.19 بالمئة ليسجل 7415 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر "فوتسي إم بي آي" الإيطالي 0.08 بالمئة تعادل 19 نقطة ليسجل 24558 نقطة.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، علقت عشرات الشركات حول العالم أنشطتها في روسيا، فيما أعلنت شركات أخرى تعمل بقطاعات أبرزها النفط والطاقة والنقل، تخارجها من السوق الروسية.