أسعار النفط تستأنف ارتفاعها بعد تراجع تصحيحي

استأنفت أسعار النفط الخام ارتفاعها في التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، بعد هبوط تصحيحي منذ منتصف جلسة أمس، في وقت تستمر فيه المخاوف بفعل الأزمة الأوكرانية.

وكانت أسعار النفط بلغت 139 دولارا في التعاملات المبكرة، الإثنين، على وقع تصريحات أمريكية دعت فيها الدول الأوروبية لوقف شراء الخام الروسي.

لكن الأسعار هدأت وتراجعت حتى 123.2 دولارا في ختام جلسة الأمس، قبل أن تفتح على ارتفاع في التعاملات المبكرة اليوم.

وعند الساعة (07:23 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/أيار، بنسبة 3.40 بالمئة أو 4.08 دولارات، إلى 127.27 دولارا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/نيسان، بنسبة 2.80 بالمئة أو 3.3 دولارات إلى 122.7 دولارا للبرميل.

وروسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي 10.3 ملايين برميل يوميا.