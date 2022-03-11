قالت شركة الطيران الوطنية الكازاخستانية "أستانا" وشركة طيران "بيغاسوس" التركية منخفضة التكلفة يوم الجمعة، إنهما علقتا مؤقتاً الرحلات الجوية إلى روسيا، بعد سريان العقوبات المفروضة على موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الشركتان في بيانات صحفية منفصلة إنهما اتخذتا هذا القرار بسبب عدم اليقين حول تأمين الطائرات المتجهة إلى روسيا.

وأوضحت شركة طيران "أستانا" التي تشغل رحلات إلى عدة وجهات في روسيا، إنها تسعى "لاستعادة الرحلات في أسرع وقت ممكن".

بينما أعلنت شركة طيران "بيغاسوس" أنه سيتم تعليق رحلاتها إلى روسيا في الفترة من 13 إلى 27 مارس/آذار. مضيفةً أن هذا الإجراء مرتبط "بمخاطر تشغيلية" بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو والتي نتج عنها توقف سريان تأمينات شركات النقل الجوي التي تدير الرحلات الجوية إلى روسيا.

ويتطلب الاستمرار في العمل ضمانات مالية من الدولة مثلما فعلت إسرائيل لشركات الطيران التي تدير رحلات جوية إلى روسيا.

وفي وقت سابق علقت بريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الرحلات الجوية إلى روسيا، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية في إطار العقوبات.

وردت روسيا بمنع شركات الطيران من تلك الدول من التحليق فوق أراضيها.

هذا ولا تزال الرحلات الجوية مفتوحة من بعض الدول من وإلى روسيا، بما في ذلك تركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة.