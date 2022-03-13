لقاء الرئيس أردوغان مع رئيس وزراء اليونان وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

يجري رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس زيارة إلى تركيا يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما يتوقع عالم الأعمال التركي انعكاسات إيجابية على علاقات البلدين الاقتصادية بعد هذه لزيارة.

ومن المنتظر أن يتناول أردوغان وميتشوتاكيس في لقائهما اليوم الأحد، العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الجيوسياسية بالمنطقة إلى جانب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.



ومن المتوقع أن يتناول اللقاء أيضاً ملفات الطاقة والخطوات اللازم اتخاذها لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وخلال الفترة الأخيرة، اتخذت تركيا العديد من القرارات الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، كما كثفت من اتصالاتها مع السعودية ومصر. وتسود حالة من التفاؤل، عالم الأعمال التركي بخصوص الانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقاء أردوغان وميتشوتاكيس على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخاصة قطاعي التجارة والسياحة.

- 7 مليار دولار هدف حجم التبادل التجاري

ووفقاً لبيانات مركز التجارة العالمي، شهد حجم التبادل التجاري بين تركيا واليونان تذبذباً في العشر سنوات الأخيرة. ومنذ عام 2019 تميل كفة الميزان التجاري لصالح تركيا. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2012 حوالي 5 مليارات دولار، وتجاوز 6 مليارات دولار عام 2014، في حين تراجع إلى 5,3 مليارات دولار عام 2021. وبلغت قيمة الصادرات التركية لليونان العام الماضي 3,1 مليار دولار بينما بلغت الواردات منها 2,2 مليار دولار.



وتحتل قطاعات المواد الكيماوية والصلب والكهرباء والإلكترونيات والسيارات والنسيج الصدارة في الصادرات التركية إلى اليونان.

وبين 2002-2021 بلغت قيمة الاستثمارات اليونانية المباشرة في تركيا 7 مليارات دولار ويشكل هذا الرقم حوالي 3,9 في المئة من إجمالي الاستثمارات الدولية المباشرة التي نُفذت في تركيا خلال الفترة المذكورة.

وفي تصريحات للأناضول تحدث لفنت صادق أحمد رئيس مجلس الأعمال التركي اليوناني بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي عن العلاقات الاقتصادية بين تركيا واليونان، وتوقعات عالم الأعمال في تركيا بخصوص زيارة رئيس الوزراء اليوناني لإسطنبول.

وأعرب صادق أحمد عن ترحيب عالم الأعمال التركي بالزيارة وعن أهميتها خاصة في هذه الفترة الحساسة التي يشهد فيها العالم حرباً روسية أوكرانية.



وأشار إلى أن تقوية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ستزيد من شجاعة عالم الأعمال، وستكون عامل تحفيز مهم لرجال الأعمال من البلدين.

كما أعرب عن رغبتهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 5 إلى 6-7 مليارات دولار خلال فترة قصيرة، مطالباً بتسهيل إجراءات قيام رجال الأعمال الأتراك بتنفيذ استثمارات في اليونان.

وأوضح أن أغلب الواردات التركية من اليونان تتم في قطاع البتروكيماويات والمنتجات الزراعية، في حين تشمل الصادرات التركية لليونان العديد من القطاعات أبرزها السيارات والملابس الجاهزة والماكينات.

- تنظيم باقات سياحية مشتركة

وأشار لفنت صادق أحمد إلى وجود فرص كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والسياحة والطاقة.



وتابع "هناك إمكانات كبيرة لدى البلدين للتعاون في مجال الزراعة. وبالنسبة للسياحة يمكن تنظيم باقات وجولات سياحية مشتركة يقيم فيها السياح بضعة أيام في اليونان وبضعة أيام في تركيا. وفيما يخص مجال الطاقة يمكن للشركات التركية واليونانية الاتحاد فيما بينها وتنفيذ استثمارات مشتركة في مجال الطاقة."



وأعلن عن رغبتهم في عقد منتدى أعمال يجتمع فيه رجال الأعمال من البلدين بحضور الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء ميتشوتاكيس.