الأسهم الأوروبية ترتفع بعد زيادة الفائدة الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات المبكرة في جلسة الخميس، مقتفية أثر بورصة وول ستريت بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية وفق التوقعات، إضافة تحسن حالة التفاؤل بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصبح ضمن نطاق 0.25 بالمئة - 0.5 بالمئة، في أول زيادة منذ ديسمبر/كانون أول 2018، والتي جاءت وفق التوقعات.

وبحلول الساعة (11:26 ت.غ)، ارتفع مؤشر ستوكس القياسي 600 للأسهم الأوروبية 0.22 بالمئة إلى مستوى 449.45 نقطة.

وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.13 بالمئة ليسجل 7300 نقطة؛ وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.22 بالمئة إلى 6603 نقطة.

في المقابل، انخفض مؤشر "داكس" الألماني 0.39 بالمئة ليسجل 14384 نقطة، فيما هبط مؤشر "فوتسي إم بي آي" الإيطالي بنسبة 0.7 بالمئة تعادل 170 نقطة ليسجل 24117 نقطة.