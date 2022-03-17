تركيا تتحول إلى مركز جذب للشركات الخارجة من روسيا

بدأت شركات عالمية نقل مقار عملها من روسيا إلى تركيا باعتبارها "ملاذا آمنا في المنطقة" و"قاعدة مهمة للتجارة"، فيما تشهد أعمال تلك الشركات أضراراً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاءت الشركات الأمريكية في رأس الشركات التي أجرت زيارات عمل لتركيا لمعرفة إمكانيات التعاون وتقييم الفرص الاستثمارية في البلاد.

وأدى تفشي وباء كورونا ثم الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، إلى تضرر عدد من الشركات الاستثمارية الغربية العاملة في روسيا.

وأشارت المعلومات إلى أن مجموعة من الشركات المذكورة بدأت تحويل ثقلها الاستثماري من روسيا إلى تركيا، مع الأخذ بالحسبان الفرص وأسعار الطاقة ورسوم النقل والقوى العاملة.

ولفتت إلى أن جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ألقيا بظلالهما الثقيلة على نشاط الشركات الغربية في روسيا وخططها الاستثمارية.

وفضلت الشركات الرائدة في العالم التي تدعم عقوبات العديد من الدول والمنظمات الدولية على روسيا، إيقاف أنشطتها هناك والانسحاب من هذا السوق والبحث عن بدائل.

وبعد إيقاف أنشطتها في روسيا، بدأت الشركات العالمية الباحثة عن بيئة آمنة ومستقرة، تنسيق عملياتها واستثماراتها الإقليمية من خلال مقار جديدة جرى افتتاحها في تركيا.

ـ زيارات رفيعة المستوى

والفترة الماضية، برز الأمريكيون في مقدمة المستثمرين الدوليين الذين يولون اهتماما بزيارة تركيا ودراسة إمكاناتها الاستثمارية.

وتلبية لدعوة سفير واشنطن في أنقرة جيف فليك، تستعد نحو 5 آلاف شركة أمريكية لمغادرة روسيا للقدوم إلى تركيا، وبدأ كبار المستثمرين الأمريكيين إجراء زيارات لتركيا للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية وفرص التعاون.

وفي هذا الإطار، أجرى رئيس غرفة التجارة الأمريكية مايرون بريليانت زيارة إلى تركيا، برفقة وفد من المستثمرين، لإجراء محادثات مع النظراء الأتراك تتعلق بإمكانيات التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية.

وخلال الاجتماعات، ستقوم شركة "آم تشام تركيا" التي تمثل 110 شركات مقرها الولايات المتحدة، تعمل في تركيا باستثمارات تقارب 50 مليار دولار، بشرح وإيضاح فرص الاستثمار في تركيا، وتزويد "بريليانت" ورجال الأعمال الأمريكيين في الوفد المرافق، بالمعلومات اللازمة.

كما أوضحت المعلومات أن الوفد الأمريكي يعتزم لقاء بعض الوزراء وممثلي عالم الأعمال لبحث مواضيع تتعلق بقائمة من الاستثمارات الأمريكية التي تستهدف وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار، وتنظيم العديد من الأنشطة التي تركز على دعم الاستثمارات المتبادلة.

كذلك توجه إلى الولايات المتحدة وفد تركي يضم مسؤولين كبارا وبرلمانيين ورجال أعمال، في إطار "فعاليات الدبلوماسية التجارية" التي يجري تنظيمها في واشنطن ونيويورك بتنسيق من مكتب الاتصال في الرئاسة التركية وجمعية المصدرين الأتراك.

وفي إطار الزيارة المقرر أن تستمر حتى 18 مارس/ آذار الجاري، بدأ الوفد التركي إجراء اتصالات تجارية ودبلوماسية في العاصمة الأمريكية واشنطن ومدينة نيويورك، إضافة إلى إجراء محادثات مع النظراء في الولايات المتحدة تتناول مختلف جوانب العلاقات الاقتصادية، في مبادرة من شأنها أن تعزز وتوطد الأواصر الاقتصادية بين البلدين خاصة في قطاعي الصادرات والاستثمارات.

ـ استثمارات دولية مباشرة تفوق 240 مليار دولار

ووفق المعلومات التي جمعها مراسل الأناضول من بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، ومكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية، بلغت قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة في البلاد 15 مليار دولار عام 2002. فيما تجاوزت 240 مليار دولار بنهاية 2021.

وحتى نهاية العام الماضي، بلغ تدفق الاستثمار الدولي لرأس المال إلى تركيا 174 مليارا و212 مليون دولار، فيما بلغت قيمة استثمارات الشركات الأمريكية في تركيا 14 مليارا و97 مليون دولار، أي ما يعادل 8.1 في المئة من قيمة الاستثمارات الأجنبية.

وفي 2021، احتلت الشركات الأمريكية المرتبة الثانية بعد هولندا التي بلغ حجم استثمارات شركاتها في تركيا 27.4 مليار دولار.

وبلغ عدد الشركات الأجنبية العاملة في تركيا 76 ألفا و737 بنهاية 2021. ألفان و30 منها أمريكية.

وبعد الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا، أعلنت شركات أمريكية في مقدمتها، فورد، وبوينغ، وجنرال موتورز، وإكسون موبيل، وفيديكس، ونايكي، وأديداس، وماكدونالدز، وكنتاكي، وستاربكس، وكوكا كولا، وبيبسيكو، وإيربنب، ونيتفليكس، وفيزا، وماستر كارد، وأمريكان إكسبريس، وآبل، وغيرها انسحابها من الأسواق الروسية. فيما قامت مجموعة من هذه الشركات بإجراء تقييمات للفرص الاستثمارية في تركيا وعدد من دول المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت عدّة شركات عالمية في مقدمتها "إيكيا" السويدية للأثاث، و"LLP" البولندية للملابس الجاهزة، و"Boehringer Ingelheim" الألمانية للأدوية، و"DW Reusables" البلجيكية للتغليف، خططا لتحويل استثماراتها إلى تركيا، وذلك للتقليل من الأضرار التي لحقت بها خلال مرحلة جائحة كورونا.