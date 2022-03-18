شركة تركية للصناعات الدفاعية تفتتح أول فروعها الخارجية في المجر

حققت الشركة المصنعة للمركبات المدرعة التركية "نورول ماكينة" Nurol Makina ظهورها الأول في السوق الأوروبية من خلال إطلاق أول فرع خارجي لها في المجر.

ونجحت شركة "نورول ماكينة" في بناء شهرتها من خلال تلبية احتياجات البلاد المحلية وكذلك احتياجات الدول الحليفة لتركيا بمركباتها المدرعة التكتيكية ذات الدفع الرباعي من موديل "Yörük" و"Ejder Yalçın" التي تنتجها في منشآتها الحديثة في العاصمة أنقرة.

وفي حديثه أمام الإعلام المحلي قال "إنغن آيكول" المدير العام لشركة "نورول ماكينة" إن شركة صناعة الدفاع التركية قدمت منتجات ومركبات جديدة ذات قدرات متزايدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم عام 2021.

وذكر أنه من خلال تجربة مجموعة "نورول" لا سيما في صناعة الدفاع، استطاعت الشركة تنفيذ أول عضوية لها في الخارج موضحاً أن أنشطتهم في المجر بدأت بالعقد الموقع عام 2019.

ودخلت المركبات المدرعة التركية المصنعة محلياً في مخزون الاتحاد الأوروبي وعضو الناتو المجر في سبتمبر/أيلول 2019 حيث أصبحت الدولة السادسة في العالم وأول دولة في الاتحاد الأوروبي تختار اقتناء هذه المركبة.

وفي معرض الإعراب عن تنفيذهم لبرنامج طويل الأجل، قال "آيكول" إنهم بدأوا في تسليم المركبات المدرعة التكتيكية ذات العجلات الرباعية الدفع، وستستمر هذه العملية في الأيام المقبلة.

وحول هيكل وأنشطة شركة "نورول ماكينة" في المجر قال "آيكول": "سيتم إنشاء حلول خاصة بالجيش المجري" ، مشدداً على أن الشركة المصنعة ستنفذ أنشطة في البلاد مثل التصميم والإنتاج والتجميع مع شريك محلي.

وأضاف: "نهدف أيضاً إلى التصدير من خلال المجر. وسنكون جزءاً حيوياً من صناعة الدفاع المجرية ومن الأنشطة التي تتراوح من دعم المنتجات إلى تطوير مركبات جديدة. نحن فخورون بكوننا جزءاً من هذا التطور". معرباً عن أمله بإنتاج أفضل مدرعات دفع رباعي في المنطقة.

خدمات ما بعد البيع

في حديثه عن المركبات التي تستخدمها الجيوش والمسؤولين الأمنيين لأغراض مختلفة مثل عمليات مكافحة الإرهاب والقتال، أوضح "آيكول" أن المركبات تستخدم في ظروف قاسية مثل الصحاري والمستنقعات وظروف الشتاء ومناطق الغابات والصخور في البلدان التي يتم تصديرها إليها، مؤكداً أنهم يقدمون خدمة دعم قوية لما بعد البيع.

يذكر أن المركبات البرية المدرعة المحلية المصنوعة في تركيا، أضافت أسواقاً جديدةً إلى صادراتها بعد أن اكتسبت شهرة عالمية بميزاتها المتعددة.

وأوضح "آيكول" أن المركبات التي قاموا بإنتاجها خدمت بنجاح في 18 دولة قائلاً: "تُستخدم مركباتنا في منطقة واسعة من تشيلي إلى ماليزيا ومن السنغال إلى أوزبكستان".

وأضاف: "لقد حصلنا على كل عائداتنا تقريباً من الأنشطة الأجنبية بعد أن نجحنا في تمثيل تركيا في الخارج بجودة منتجاتنا، وساهمنا في الاقتصاد بأنشطة كسب النقد الأجنبي" مشيراً إلى أن حصة الصادرات تزيد حجم مبيعات الشركة بشكل مستمر في السنوات الأخيرة.