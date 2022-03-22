زيادة الصادرات التركية للإمارات 52,4 في المئة في فبراير

حققت الصادرات التركية إلى الإمارات العربية المتحدة، نمواً بنسبة 52.4 بالمئة خلال فبراير/ شباط الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

وساهمت الزيارات المتبادلة التي قام بها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أنقرة وزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي، في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وبحسب بيانات من مجلس المصدرين الأتراك، ارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى الإمارات لـ 303 ملايين و242 ألف خلال فبراير الماضي.

وبهذا تكون الصادرات التركية إلى الإمارات قد حققت نمواً بنسبة 52.4 بالمئة خلال فبراير، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وحلت الإمارات، خلال الشهر الماضي، في المركز الـ 17 ضمن قائمة البلدان الأكثر استيراداً من تركيا.