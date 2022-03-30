تركيا تزيد من إنتاج الحديد لردم الفجوة التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية

يستعد المصنعون الأتراك لزيادة إنتاج حديد الصب لسد احتياجات السوق المحلية، حيث كان القطاع في السابق يعتمد إلى حد كبير على روسيا وأوكرانيا اللتان انخرطتا في الحرب الدائرة حالياً.

وكانت تركيا تستورد قبل اندلاع الحرب 70% من الحديد من الدول المتصارعة، لكن سلاسل التوريد تعطلت بسبب الحرب التي بدأت بعد اجتياح روسيا لجارتها.

وبالإضافة إلى أزمة الإمدادات، تعرض مصنع "آزوفستال" في أوكرانيا وهو الأكبر من نوعه لإنتاج الحديد والصلب في أوروبا، لأضرار جسيمة في القصف الروسي، مما تسبب في ارتفاع الأسعار.

ولمنع حدوث أزمة أخرى في المعدن المصبوب، اتخذت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية بالفعل إجراءات لدعم المصنعين المحليين والتقت الوزارة بإدارتي شركتي "إسدمير" و"كارديمير" أكبر مصنعي القطاع، وطالبت بزيادة الإنتاج المحلي من حديد الصب.

وفي حديثه لوسائل إعلام محلية أعرب "أمور دينيزجي" رئيس اتحاد مصنعي المسبوكات التركية عن أن "الانقطاع المحتمل في توريد حديد الصب قد يتسبب في توقف منشآت صب المعادن ويؤدي إلى أزمة أكبر". مشيراً إلى أنهم اتصلوا بالوزارة المعنية وطلبوا زيادة الإنتاج المحلي من الحديد.

ووفقاً لمسؤولي الصناعة، يُتوقع أن يبدأ إنتاج الحديد في غضون 2 إلى 4 أسابيع إذا تم تشغيل الأفران المتوقفة بواسطة شركتي "إسديمير" و"كارديمير" اللتان يتراوح إنتاجهما الشهري حالياً من 60.000 إلى 100.000 طن من الحديد. وبذلك يمكن للإنتاج الإضافي إلغاء اعتماد الصناعة المحلية على الواردات.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار الحديد عالمياً وقفزت بنسبة 30% في أسبوعين فقط. كما ارتفع سعر المسبوكات الفولاذية إلى 900 دولار للطن، وارتفع سعر قضبان الحديد من حوالي 900 إلى 1150 دولاراً للطن.

يذكر أن صناعة صب المعادن التركية بدأت في البحث عن موردين بديلين بعد اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا أكبر منتجي الحديد والصلب والألمنيوم في العالم. وبالرغم من وجود بدائل مثل البرازيل وجنوب إفريقيا والهند، إلا أن الصناعة تريد زيادة الإنتاج المحلي بدلاً من اللجوء إلى بلدان بديلة بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية وصعوبة عمليات اتفاقيات التوريد الجديدة.

وفي إشارة إلى قدرة البلاد على تلافي النقص الحاصل، أكد "دينيزجي" على أن احتياجات تركيا من الحديد كانت تتم تلبيتها قبل حوالي 20 عاماً بشكل شبه كامل من خلال إنتاج شركات محلية مثل "إسديمير" و"إيرديمير" و"كارديمير".