تركيا تعزز حصتها في السوق الفرنسية بحافلات "تيمسا" الكهربائية

تعمل شركة تصنيع المركبات "تيمسا" Temsa وهي شركة مشتركة بين مجموعة صابانجي القابضة التركية ومجموعة "بي بي إف" مالكة علامة سكودا ومقرها هولندا، على تعزيز مكانتها في السوق الفرنسية من خلال تسويق حافلاتها الكهربائية.

وقامت الشركة بتسليم أكثر من 5000 مركبة إلى فرنسا حتى الآن، بعد أن أنشأت شبكة توزيع وخدمات خاصة بها في البلاد في السنوات الأخيرة.

وتم مؤخراً تقديم الحافلات الكهربائية من طراز "MD9" التي عُرضت في مدن مختلفة في جميع أنحاء العالم، إلى فرنسا من خلال "UTP" إحدى أكبر الشركات المشغلة في البلاد، لتعمل على تجريب المجموعات الثلاث من هذا الطراز والتي بدأت جولاتها التجريبية بالفعل.

وسيتم استخدام المركبات التي تهدف إلى تقديم مساهمات كبيرة في النقل الصديق للبيئة، في جنوب فرنسا لزيادة عدد المركبات التي ستسهم في رؤية "المدن الذكية" وخفض الانبعاثات الصفرية في الفترة المقبلة.

وفي معرض حديثه في بيان الشركة قال "سيركان أوزون آي" المدير العام لشركة "تيمسا" فرنسا إن "MD9" الكهربائية تمثل أحد الأمثلة الملموسة على رؤية تيمسا للمستقبل.

وأضاف: "أحد أكبر التحديات العالمية في اتجاهات النقل العام اليوم هي الجمع بين الميزات البيئية والراحة والأمان، ونسعى إلى المساهمة في مستقبل النقل العام من خلال مركبات طراز MD9 التي طورناها بهذه الرؤية. وبناءً على ذلك، نحن فخورون جداً بردود الفعل الإيجابية التي نتلقاها بشأن المركبات التي قمنا بتسليمها في جميع أنحاء العالم".

وفي إشارة إلى فرنسا باعتبارها من بين أهم الأسواق الخارجية لشركة "تيمسا"، أكد "أوزون آي" أنه حتى اليوم "لديهم أكثر من 5000 مركبة تحمل علامة تيمسا على الطرق في فرنسا".

وأضاف: "تماشياً مع الطلبات والتوقعات في المنطقة، لدينا حافلات جديدة للفترة المقبلة".

يذكر أن شركة "تيمسا" التي شاركت في معرض "أوتو كار إكسبو" أحد أهم المعارض العالمية في مجال الحافلات، جذبت مركباتها الثلاث قدراً كبيراً من الاهتمام في المعرض.

وكانت حافلة "MD9 electriCITY" واحدة من أكثر المركبات لفتاً للانتباه في المعرض ليس فقط بتقنيتها الصديقة للبيئة بل وأناقة شكلها والراحة التي توفرها أيضاً.

وتهدف الحافلة الكهربائية تركية الصنع إلى تقديم مساهمة كبيرة في النقل الصديق للبيئة، وتوفر حل نقل آمن يسهل الوصول إليه مع تجهيزات ونظم الكترونية متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي ونظم معلومات الركاب المدمجة في نظام النقل.

بفضل ميزة التجديد القابلة للبرمجة، تسمح المركبة بالاستفادة القصوى من سعة بطاريتها من خلال توليد الكهرباء أثناء الرحلة. ويمكن شحن الحافلة التي تستوعب ما يصل إلى 30 + 2 شخصاً ضمن 3 خيارات شحن مختلفة، في غضون ساعتين.

كما تعكس الحافلة الصديقة للبيئة التي يبلغ طولها 9 أمتار والخالية من انبعاثات الكربون، تطبيق التكنولوجيا الحديثة الخرساء والمريحة وعالية الأداء.