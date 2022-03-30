شركة "كاليون" التركية تتصدر قائمة المساهمين في مطار إسطنبول

قررت شركتان من المستثمرين في مطار إسطنبول بيع حصصهما في المشروع العملاق إلى بقية الشركاء، ما يضمن حصول شركة كاليون القابضة على أغلبية أسهم المشروع المشترك المشغّل للمطار.

وذكرت صحيفة صباح التركية اليومية أن شركة "ليماك" القابضة وشركة "مابا" للإنشاءات قررتا بيع حصصهما بنسبة

20 % لكل منهما في مشروع بناء وتشغيل مطار إسطنبول الكبير الذي تأسس عام 2013.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشريكين الآخرين وهما شركة كاليون وشركة جنغيز ستقومان بشراء أسهمهما في صفقة تخضع لموافقة هيئة المنافسة، وترفع حيازة شركة "كاليون" إلى 55% وشركة "جنغيز" إلى 45%.

ويتكون الائتلاف التجاري الذي قدم العطاء الفائز بقيمة 22.15 مليار يورو في مايو/أيار 2013 لبناء وتشغيل المطار، من 5 شركات هي "كاليون" و"ليماك" و"كولين" و"جينغيز" و"مابا". وفي عام 2019 باعت "كولين" حصتها البالغة 20% إلى "كاليون" و"جينغيز" لترتفع حصتهما في المشروع إلى 35% و25% على التوالي.

ووفقاً لشروط العطاء يلتزم الائتلاف بدفع حوالي 1.1 مليار يورو سنوياً لمدة 25 عاماً.

وكان الإعلان رسمياً عن افتتاح الهيكل الزجاجي والفولاذي اللامع على طول ساحل البحر الأسود جرى في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2018 ، قبل أن يصبح جاهزاً للعمل بكامل طاقته في أبريل/نيسان، ويتحول لمركز نقل إقليمي رئيسي يعكس أهمية إسطنبول كأكبر مدينة في أوروبا تمتد عبر أوروبا وآسيا.

ويمكن لمطار إسطنبول التعامل مع 90 مليون مسافر سنوياً في المرحلة الحالية، وهو رقم مرتفع لكنه لا يُقارن بقدرته المحتملة على خدمة 200 مليون مسافر بعد الانتهاء من جميع المراحل، ما يجعله المطار الأكبر في العالم.

ومن المتوقع الانتهاء من جميع المراحل الأربع لبناء وتوسيع المطار الذي يضم 6 مدارج، بحلول عام 2028.

وفي العام الماضي تعامل المطار مع ما يقرب من 37 مليون مسافر بالرغم من الاضطرابات الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي، ما جعله أكثر مطار ازدحاماً في أوروبا للعام الثاني على التوالي.

وحصل المطار لأول مرة على لقب أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا عام 2020 أي بعد عام واحد فقط من افتتاحه، بفضل قرار تركيا السماح للمسافرين بدخول البلاد بحرية في محاولة لتعزيز عائدات السياحة. وقد خدم حوالي 23.4 مليون مسافر في عام 2020.