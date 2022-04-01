النفط يواصل الانخفاض وسط استعدادات لسحب تاريخي من الاحتياطي

وصلت أسعار النفط الخام تراجعها لليوم الثاني، الجمعة، وسيط استعدادات دول كبرى لأكبر سحب على الاطلاق من الاحتياطي الاستراتيجي، لتعويض نقص الإمدادات وكبح ارتفاع الأسعار.

وبحلول الساعة 8:00(ت.غ)/ انخفضت عقود خام برنت القياسي، تسليم يونيو/حزيران، 87 سنتا أو بنسبة 0.83 بالمئة، إلى 103.84 دولارات للبرميل.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مايو/ايار، 1.17 دولارا أو بنسبة 1.17 بالمئة، إلى 99.11 دولارا للبرميل.

والخميس، اغلق الخامان القياسيان على انخفاض حاد بنسبة 7 بالمئة للخام الأمريكي و5.6 بالمئة لمزيج برنت، بعدما أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بضخ 180 مليون برميل من احتياطي البلاد على مدى ستة أشهر، بواقع مليون برميل يوميا.

وتتجه أسعار النفط لتسجيل خسائر اسبوعية بأكثر من 5 بالمئة لخام برنت، ونحو 7 بالمئة للخام الأمريكي.

وتوقع بايدن من حلفاء الولايات المتحدة ضخ ما بين 30 و50 مليون برميل من احتياطياتها.

وتجتمع وكالة الطاقة الدولية للطاقة، التي تضم 31 دولة مستهلكة للنفط بقيادة الولايات المتحدة، في وقت لاحق الجمعة، للاتفاق على تفاصيل خطة السحب من المخزون، وحصة كل دولة.

ويأتي توجه كبار المستهلكين للسحب من الاحتياطي بعد أن أقر تحالف "اوبك+"، بقيادة السعودية وروسيا، تعديلا طفيفا في آلية الإنتاج عبر زيادة بمقدار 432 ألف برميل يوميا في مايو/ايار المقبل، بدلا من 400 ألفا يوميا زيادة شهرية متبعة منذ سبتمبر/أيلول 2021.

ومنذ أشهر، ترفض منظمة الدول المصدرة للبترول "اوبك" التي تضم حلفاء تقليديين للولايات المتحدة كالسعودية والإمارات، ضغوطا من واشنطن لزيادة الانتاج لتعويض نقص في الامدادات، تفاقم آخر شهر جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا وما قابله من عقوبات غربية.