أفغانستان تحظر إنتاج واستهلاك كافة المواد المخدرة والاتجار بها

أصدرت حكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان، الأحد، قرارا بحظر زراعة نبات الخشخاش وإنتاج واستهلاك كافة المواد المخدرة والمسكرة في البلاد.

وحظرت الحكومة المؤقتة بقرار من زعيم حركة طالبان الملا هبة الله أخوند زاده، إنتاج واستهلاك كافة المواد المخدرة والمسكرة والاتجار بها.

ويمنع القرار زراعة نبات الخشخاش الذي تستخرج منه مادة الأفيون المخدرة، في عموم البلاد.

وحذرت حكومة طالبان من أنه ستتم مقاضاة ومعاقبة كل من يخالف القرار.

وتحتل أفغانستان المرتبة الأولى عالميا من حيث إنتاج الأفيون بنسبة تبلغ 85 بالمئة.

يشار إلى أن الحظر الذي فرضته حكومة طالبان المؤقتة، كان ساريا أيضا إبان حكومة أشرف غني، لكن لم يكن يطبق فعليا.

وكان استهلاك المشروبات الكحولية محظورا رسميا في عهد غني، إلا أنه كان يتم بيعها بشكل سري في كافة أرجاء البلاد.

وبعد وصول "طالبان" إلى السلطة في 15 أغسطس/آب 2021، تراجعت المساعدات الخارجية المقدمة لأفغانستان، مما أدى إلى ظهور تحديات اقتصادية شديدة.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد جراء انقطاع المساعدات الدولية، زاد الإقبال من قبل الأفغان على العمل قي قطاع المخدرات الذي يدر أرباحا كبيرة.