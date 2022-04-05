مصنع أيرلندي للسيارات يغادر أوكرانيا ويقرر الاستثمار في المغرب

قرر مصنع أيرلندي متخصص في الأجزاء والكابلات الكهربائية الخاصة بالسيارات، نقل نشاطه من أوكرانيا إلى بلدان أخرى، من بينها المغرب.

وقال موقع التلفزيون المغربي "SNRTnews" (حكومي)، إن المصنع الأيرلندي "أبتيف" ومقره بدبلن، "سينقل الإنتاج إلى بولندا ورومانيا وصربيا والمغرب".

وتابع: "عملية نقل الإنتاج خارج أوكرانيا ستستغرق أزيد من ستة أسابيع".

ومنذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، تم تعليق مبيعات السيارات في أوكرانيا، وأغلقت عدة مصانع، تشغل عشرات الآلاف من العمال.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.