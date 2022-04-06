صادرات تركيا من معدات التكييف تحقق 1.6 مليار دولار

سجلت صادرات تركيا من معدات التكييف رقما قياسيا في الأشهر الأولى من العام الجاري، إذ حققت 1.6 مليار دولار.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، حققت صادرات تركيا نمواً بنسبة 19.8 خلال مارس/ آذار الماضي، وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت، ليبلغ في الإجمال 22.7 مليار دولار.

ومقارنة بالربع الأول من عام 2021، حققت الصادرات التركية نمواً بنسبة 20.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 60.3 مليار دولار.

وفي الفترة نفسها، بلغت عائدات صادرات معدات التكييف مليارا و613 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 16 بالمئة، مقارنة بالأشهر الـ 3 الأولى من 2021.

وفي مارس الماضي وحده، بلغت صادرات القطاع 617 مليونا و852 ألف دولار.

وعلى صعيد البلدان المستوردة، حلّت ألمانيا في المركز الأول بواقع 174 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ 115 مليون دولار ثم المملكة المتحدة بـ 103 مليون دولار.