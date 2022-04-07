القائمة الرئيسية
أسواق
القائمة الرئيسية

صادرات السفن واليخوت في تركيا تتجاوز 278 مليون دولار

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 07.04.2022 12:34
آخر تحديث في 07.04.2022 12:37
أرشيفية (أرشيفية)

حققت عائدات تركيا من صادرات السفن واليخوت مبيعاتٍ بلغت 278 مليونا و83 ألف دولار في الربع الأول من عام 2022.

وحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، حققت صادرات القطاع نمواً بنسبة 31.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ووصلت السفن واليخوت التركية إلى أسواق 105 دول.

وبهذا يكون القطاع قد استحوذ على 0.5 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية.

على صعيد الدول المستوردة، حلّت النرويج في المركز الأول بواقع 53 مليونا و397 ألف دولار، تلتها باكستان بـ 33 مليونا و917 ألف دولار ثم الكويت بـ 27 مليونا و115 ألف دولار.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق سجلت صادرات تركيا من معدات التكييف رقما قياسيا في الأشهر الأولى من...
مختارات