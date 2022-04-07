صادرات السفن واليخوت في تركيا تتجاوز 278 مليون دولار

حققت عائدات تركيا من صادرات السفن واليخوت مبيعاتٍ بلغت 278 مليونا و83 ألف دولار في الربع الأول من عام 2022.

وحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، حققت صادرات القطاع نمواً بنسبة 31.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ووصلت السفن واليخوت التركية إلى أسواق 105 دول.

وبهذا يكون القطاع قد استحوذ على 0.5 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية.

على صعيد الدول المستوردة، حلّت النرويج في المركز الأول بواقع 53 مليونا و397 ألف دولار، تلتها باكستان بـ 33 مليونا و917 ألف دولار ثم الكويت بـ 27 مليونا و115 ألف دولار.