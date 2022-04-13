شركة "بي إم سي" التركية تصدّر 170 حافلة إضافية إلى أذربيجان

باعت شركة صناعة السيارات التركية BMC، إحدى أكبر الشركات المصنعة للمركبات التجارية والعسكرية في البلاد، 170 حافلة إضافية إلى أذربيجان.

وقال التقرير الصادر يوم الإثنين إن الشركة تواصل زيادة صادراتها بالجيل الجديد من الحافلات عالية التقنية والصديقة للبيئة، وذلك بفضل استثماراتها في البحث والتطوير التي قامت بها في السنوات الأخيرة.

وكانت شركة "بي إم سي" التركية وقعت العديد من المشاريع في البلقان والجمهوريات التركية إلى جانب الدول الأوروبية وقامت الشركة إضافةً للمناقصات التي فازت بها في أذربيجان سابقاً بتصدير حافلات إضافية للبلاد يصل مجموعها إلى 510 حافلات من طراز "بروسيتي" 12 متراً و18 متراً و20 متراً علاوةً على 35 حافلة من طراز "نيوسيتي" 9 أمتار بمحركات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.

كما تم مؤخراً تسليم 170 حافلة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بطول 9 أمتار من "نيوسيتي"، ما جعل عدد حافلات BMC التي تخدم في عاصمة أذربيجان باكو إلى 735 حافلة.

وتتميز حافلات "بي إم سي" التركية المصنعة محلياً بشكل كامل والتي تعمل بالغاز الطبيعي وحافلات المدينة منخفضة الأرضية، براحة عالية وميزات تكنولوجية متطورة. وتنتج الشركة حلولاً خاصة لمنع تلوث الهواء، وهي المشكلة الأهم للمدن الكبرى، بمحركاتها منخفضة الانبعاثات والصديقة للبيئة.

كما توفر BMC وهي أول شركة لتصنيع المركبات التجارية في تركيا تقوم بالتصدير إلى أوروبا، كميةً كبيرةً من تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد من خلال مبيعاتها إلى أكثر من 80 دولة على مدى تاريخها الطويل الذي يمتد لنصف قرن.

يذكر أن حافلة "نيوسيتي" وهي سلسلة حافلات الجيل الجديد من BMC، حازت على "جائزة أفضل تصميم" في معرض "Busworld Europe". ويقدم هذا الطراز من الحافلات التي يتم إنتاجها بأطوال 8.5 و 9 و 10 أمتار بالكهرباء والديزل والغاز الطبيعي المضغوط ، حلولاً خاصة لاحتياجات المدن المختلفة.

كما توفر حافلات "نيوسيتي" التي تتمتع بأقل نصف قطر دوران في فئتها بفضل محورها الأمامي المستقل، راحةً فائقةً في القيادة بفضل قدرتها العالية على المناورة والجر العالي، حتى في أضيق شوارع المدينة. وتستوعب الحافلات الطويلة منها 72 شخصاً للتنقل بشكل مريح، أما الإصدارات التي يبلغ ارتفاعها 10 أمتار فتستوعب ما يصل إلى 88 راكباً.