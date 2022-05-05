الصادرات التركية تسجل 23.4 مليار دولار في أبريل

قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن صادرات بلاده سجلت أعلى رقم شهري على الإطلاق في أبريل/ نيسان الماضي، بزيادتها 24.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من 2021، وبلغت 23.4 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس، مع رئيس جميعة المصدرين الأتراك إسماعيل غوله، في قاعة المؤتمرات بوزارة التجارة بأنقرة.

وأوضح موش أنه رغم التطورات السلبية الأخيرة في الاقتصاد العالمي، فإن تركيا واصلت أداءها القوي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وحققت نجاحات كبيرة في الصادرات.

وأضاف: "صادراتنا سجلت أعلى رقم شهري على الإطلاق في أبريل بزيادتها 24.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من 2021، وبلغت 23.4 مليار دولار".

وأشار إلى أن الصادرات في 29 أبريل، بلغت مليارا و956 مليون دولار، وهو أعلى رقم صادرات يومي في تاريخ الجمهورية.

وذكر أن الواردات زادت 35 بالمئة خلال الفترة المذكورة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 29.5 مليار دولار.

ولفت الوزير التركي إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، أثر على تركيا أيضا وخلق ضغوطا تصاعدية في أسعار الواردات.

وقال: "التطورات المذكورة لم تؤثر فقط على تركيا، بل أثرت على الدول الأوروبية بشكل أعمق".

وأكد موش أن الأداء القوي للصادرات التركية سيستمر خلال العام الجاري، للوصول إلى أرقام قياسية جديدة.