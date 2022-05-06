روسيا تحقق مكاسب دون التوقعات من صادرات النفط والغاز

أعلنت وزارة المالية الروسية أن ميزانية البلاد في أبريل حققت مكاسب أقل بـ 133 مليار روبل من المتوقع من صادرات النفط والغاز الطبيعي.

وذكرت الوزارة في بيان، الجمعة، أن الميزانية سجلت انخفاضا بـ 133 مليار روبل (حوالي ملياري دولار) عن الإيرادات المتوقعة في أبريل.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات الإضافية من صادرات النفط والغاز إلى 414 مليار روبل (حوالي 6.3 مليارات دولار) في مايو/ أيار الجاري.

ولفت البيان إلى إجراء الحكومة الروسية تغييرات على قواعد الموازنة هذا العام، وأن مشتريات العملات الأجنبية والذهب لن تتم بإيرادات إضافية للموازنة.