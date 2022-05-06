شركة تركية تصدر منصة طاقة شمسية تعمل بالذكاء الصناعي إلى الأسواق العالمية

بدأت شركة تركية تعمل على تطوير منصة تعتمد على الذكاء الصناعي لمراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية، في الوصول إلى الأسواق الدولية وتصدير منتجاتها الفريدة إليها.

وقد تمكنت شركة البرمجيات "لوغما" الرقمية لحلول الطاقة والتي تتخذ من إزمير مقراً لها، من تحقيق صادراتها إلى 5 دول حتى الآن بعد أن طورت خوارزمية لاكتشاف مشاكل الأداء لمحطات الطاقة ومحولاتها ولوحاتها.

وتقوم منصة "سولاري فاي" التي تم تطويرها من خلال دراسات البحث والتطوير الداخلية بنسبة 100%، بتحليل سجلات البيانات لمدة لا تقل عن 40 يوماً وتصل إلى 3 أشهر، بهدف اكتشاف مشاكل الأداء، وفقاً لمؤسس الشركة المشارك "مصطفى أوزان تونجان" الذي تحدث عن هذه المنصة أمام الصحافة المحلية.

وأوضح "تونجان" أن الحلول الرقمية ستلعب دوراً مركزياً في مساعدة استقرار أداء محطة الطاقة طوال دورة حياتها، وخصوصاً مع ازدياد التركيز على جانب الاستدامة بشكل حاسم في قطاع الطاقة المتجددة.وتمنح هذه التقنية المتطورة محطات الطاقة الشمسية ميزة كفاءة إضافية من خلال نظام المراقبة الذي يسجل ويتحكم في قدرة نظام المحطة لزيادة الإنتاج إلى أقصى حد. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر نظام المراقبة عن بعد تدفقاً للبيانات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع تقارير فورية وتحليل للأداء.وفضلاً عن نظام المراقبة عن بعد، تعمل "سولاري فاي" أيضاً على تبسيط إدارة العمليات في محطات الطاقة الشمسية التي يتم توزيعها عادةً بتوافقٍ مع جميع أنواع العواكس والعدادات وأجهزة الاستشعار والعلامات التجارية والنماذج.

وأضاف "تونجان":"من المستحيل تركيب عاكس وجهاز استشعار على كل لوحةٍ شمسية من أجل تتبع أداءها لأن هذا سيكون مكلفاً. لذلك، قمنا بتطوير منصة سولاري فاي"، مؤكداً أنه بفضل "سولاري فاي" يمكن لمحطة الطاقة الشمسية أن تنتج حوالي 57 ميغا واط/ساعي من الكهرباء الإضافية سنوياً.وتقوم الشركة حالياً بتصدير المنصة إلى 5 دول، بما فيها أوكرانيا واليونان والسنغال والبرتغال ونيبال.

كما تهدف الشركة إلى توسيع نطاق وصولها إلى أبعد من الحصة الحالية البالغة 10% في السوق التركي.كذلك تمكنت الشركة من توسيع عملائها بعد تطوير المنصة الجديدة، وجذبت شركات مثل "Siemens" و"Hanwha Q-Cells" و"Japan Energy Capital".

وحول هذه النقطة أوضح "تونجان" بالقول:"أولويتنا هي توسيع محفظتنا في أوروبا ومن بعدها في الشرق الأقصى وكوريا واليابان، كما نريد أيضاً أن نتواجد في أسواق الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن تركيا تتقدم بخطوات واسعة في توريد منتجات الرقمنة في قطاع الطاقة المتجددة مقارنة بالتطور العالمي، بالرغم من النمو المتباطئ في الطلب والذي يعود سببه لنقص معرفة العملاء بهذه التطورات إلى جانب تضليل السوق.

وقال:"مع تقدم محطات الطاقة في العمر وظهور المشكلات التقنية فيها، نلاحظ اهتماماً متزايداً من العملاء بالحلول الرقمية لزيادة كفاءة المحطة وطول عمرها، وقد بدأنا الآن نتلقى طلبات أكثر بخمس مرات مما تلقينا قبل عامين".

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة نجحت مؤخراً بتصميم منصة جديدة أطلقت عليها اسم "إينيري فاي"، لاستخدامها في جميع محطات الطاقة المتجددة للمساعدة في إدارة الطاقة من خلال تحليل الاستهلاك والإنتاج على منصة واحدة.