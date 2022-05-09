صادرات قطاع التكييف في تركيا تحقق نمواً بنسبة 24.6 بالمئة

حققت صادرات أجهزة تكييف الهواء في تركيا رقماً بلغ مليارين و249 مليون دولار، في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، وصلت صادرات أجهزة التكييف التركية في الفترة المذكورة، إلى أسواق 182 دولة حول العالم.

وفي أبريل/ نيسان الماضي لوحده، حققت صادرات قطاع التكييف في تركيا نمواً بنسبة 24.6 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.

وحققت صادرات التكييف التركية نمواً بنسبة 15 بالمئة خلال الأشهر الـ4 الأولى من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وتصدرت ألمانيا قائمة الدول الأكثر استيراداً لمنتجات التكييف التركية، بواقع 240 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ 154 مليون دولار ثم المملكة المتحدة بـ 141 مليون دولار.

يُذكر أن إجمالي الصادرات التركية حقق خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، نمواً بنسبة 21.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ عائداتها 83 مليار و564 مليون دولار.