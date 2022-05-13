صناعة السجاد التركية تتطلع إلى رفع المبيعات السعودية بعد تحسن العلاقات الثنائية

يأمل قطاع صناعة السجاد التركي مع تحرك أنقرة والرياض لإصلاح العلاقات الثنائية، أن تبدأ حقبة جديدة من ازدهار الصناعة العريقة من خلال زيادة المبيعات السعودية بعد أن تراجعت على مدار العامين الماضيين.

وتتزامن هذه الآمال مع إشارة رجال أعمال سعوديين إلى نية تسريع مشتريات البضائع من تركيا في الفترة المقبلة، ما يمهد الطريق أمام عودة الصادرات إلى المملكة بسرعة إلى طبيعتها.

وكانت صادرات السجاد التركي إلى المملكة العربية السعودية أحد أكبر الأسواق بلغت 565 ألف دولار فقط عام 2021، وفقاً لبيانات اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول، التي أظهرت أيضاً أن صادرات القطاع بلغت 68 ألف دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، من إجمالي مبيعات السجاد البالغة 666 مليون دولار.

وفي المقابل، بلغ إجمالي المبيعات إلى المملكة العربية السعودية ما يصل إلى 342.16 مليون دولار عام 2019، قبل أن تنخفض إلى 263.98 مليون دولار في العام التالي.

وفي حديث له مع وسائل إعلام محلية قال "محمد تورار" رئيس غرفة غازي عنتاب لصناعة السجاد، إن المملكة كانت لعقود طويلة ثاني أكبر سوق لهذه الصناعة بعد الولايات المتحدة مباشرة.

وتمثل صادرات ولاية غازي عنتاب جنوب شرق تركيا 85% من مبيعات السجاد الأجنبية في تركيا، وهبطت واردات السعودية من تركيا إلى مستوى تاريخي منخفض العام الماضي بعد مقاطعة غير رسمية استمرت شهراً من قبل المملكة.

وأوضح "تورار" بالقول:"بما أننا لم نتمكن من التصدير مباشرة إلى المملكة العربية السعودية، فقد تم استبدال هذا البلد بأوروبا، إذ أن قطاع صناعة السجاد التركي يصدر إلى ما يقرب من 150 دولة".

وفي الأشهر الأخيرة حاولت أنقرة والرياض إصلاح بعض الأضرار الدبلوماسية بعد عقد من التوتر، خاصة بعد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول.

وقام الرئيس رجب طيب أردوغان أواخر الشهر الماضي بأول زيارة رفيعة المستوى إلى المملكة العربية السعودية منذ سنوات، وصرح بعدها بأن البلدين لديهما إرادة مشتركة "لإعادة تنشيط إمكانات اقتصادية كبيرة".

وقال "تورار" إن التجارة بين البلدين تأثرت بقيود نُفذّت على البضائع التركية في السعودية على مدى العامين الأخيرين، مشيراً إلى أن زيارة أردوغان بعثت التفاؤل بشأن الفترة المقبلة، وأضاف:"نتوقع أن نعود لما كنا عليه سابقاً، وإذا ما تحسنت علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية، يمكن أن تكون المملكة سوقنا الأول. وستزيد صادراتنا بنسبة 25% على الأقل".

وأكد على أن البضائع التركية تحظى بمكانةٍ عالية في المملكة العربية السعودية، وأن شعب المملكة يفضل البضائع التركية، لذلك لم يكن الطلب على سلع الدول الأخرى كبيراً، موضحاً أن نحو 95% من السجاد الذي تستورده المملكة العربية السعودية كان يأتيها من غازي عنتاب.

وأعرب "تورار" في الختام عن اعتقاده بأن نتائج التجارة مع المملكة العربية السعودية ستكون إيجابية، متأملاً أن يتم حل مشكلة الجمارك في وقت قصير، كي تتواصل مبيعات السجاد التركي إلى السعودية بشكل مباشر كما في السابق.