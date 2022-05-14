جمعية مصنعي الجلود تنظم معرضا للجلديات في أنطاليا

يقام في ولاية أنطاليا التركية معرض للجلديات في 31 مايو/ أيار الجاري، بتنظيم من جمعية مصنعي الجلود.

وأفادت الجمعية في بيان، أن المعرض سيشارك فيه 950 عميلا من 13 دولة، وأن من المنتظر أن يساهم في صادرات القطاع بنحو 30 مليون دولار على الأقل.

وبحسب البيان، قال رئيس الجمعية غوركان غوزمين، أن صادرات الجلديات حققت زيادة 20 بالمئة خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري.

وأكد على أهمية جعل هذه الزيادة مستدامة، موضحا أن تركيا من أفضل 3 دول حول العالم في صناعة الفراء والجلديات.

وأوضح أن المعرض بات يستقطب العملاء من مختلف أرجاء العالم.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على التجارة الدولية، موضحا أن روسيا كانت تأتي في صدارة المستوردين.

ولفت إلى أن المعرض يهدف لزيادة انفتاح المنتجات التركية على العالم، والوصول إلى أسواق جديدة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض لـ4 أيام، وأن يتضمن عرض أزياء لأحدث ملابس الجلديات والفراء، فضلا عن إجراء الكثير من اللقاءات الثنائية.