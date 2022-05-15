وفد رجال أعمال من "موصياد" التركية يزور معرض طرابلس الدولي

أجرى وفد من جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا (موصياد) زيارة عمل لمعرض طرابلس الدولي في دورته الثامنة والأربعون.

وفي حديثه للأناضول، قال حفصي صويدمير، رئيس لجنة الوحدات الخارجية لدى "موصياد"، إنهم في ليبيا لتمثيل تركيا في دبلوماسية التجارة.

وأضاف أنهم يعتزمون افتتاح فرع لـ"موصياد" في ليبيا لتأمين القيام بأنشطة دائمة لهم فيها.

بدوره، قال صالح أوتشاق، أحد الأعضاء المرافقين لـ"موصياد" إلى ليبيا، إنهم يهدفون للانفتاح على إفريقيا من خلال ليبيا.

وأشاد أوتشاق بالحميمية التي يحظون بها لدى الشعب الليبي.

وأعرب عن أمله في أن تنعكس العلاقات الحميمة بين المجتمعين التركي والليبي، على التبادل التجاري بين البلدين أيضا.

أما سنان قايا، الأمين العام لـ"موصياد ليبيا"، قال إن وفد الجمعية التركية المتجه إلى معرض طرابلس الدولي، يضم 50 رجل أعمال.

وأضاف أنهم يعتزمون افتتاح فرع "موصياد" في طرابلس، غدا الإثنين.

وأشار إلى اعتزامهم عقد لقاءات، يوم الثلاثاء، مع رجال أعمال ليبيين وغرف تجارة مصراتة.

وانطلق معرض طرابلس الدولي الإثنين الفائت بمشاركة نحو 110 شركات ممثلة عن 6 دول بينها تركيا.

وينعقد المعرض تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة، وبرعاية الهيئة العامة للمعارض الليبية.