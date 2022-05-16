تضاعف الصادرات التركية من النباتات الطبية والعطرية

قال محمد خاص دمير، المدير العام للإنتاج النباتي وصحة النباتات لدى وزارة الزراعة والغابات التركية، إن تركيا ضاعفت صادراتها من النباتات الطبية والعطرية في السنوات الماضية.

وأضاف في حديثه للأناضول، على هامش مؤتمر حول النباتات الطبية والعطرية، في ولاية قونية وسط تركيا، أن الولاية شهدت طفرة في الأعوام الـ20 الأخيرة، فيما يتعلق بصادرات النباتات الطبية والعطرية.

وأوضح أن تركيا من أكثر بلدان العالم إنتاجاً للزعتر البري، وتتصدر الدول المصدرة لورق الغار.

وأشار إلى نمو الصادرات التركية من النباتات الطبية والعطرية، 6 أضعاف خلال السنوات الـ 20 الأخيرة.

وتابع: "السنوات الـ 20 الأخيرة شهدت إنتاج 470 ألف طن من النباتات الطبية والعطرية."

وأكد أن الفترة المذكورة، شهدت أيضاً تصدير أكثر من 400 مليون دولار من النباتات الطبية والعطرية.