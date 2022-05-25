بمشاركة 20 دولة عربية.. غازي عنتاب تستضيف قمة الأعمال العربية التركية

قال رئيس منتدى الأعمال الدولي "IBF" أرول يارار، إن قمة الأعمال العربية ـ التركية التي ستعقد في غازي عنتاب الشهر المقبل من شأنها تعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين رجال الأعمال والعملاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، في فرع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد"، في غازي عنتاب، قبيل انطلاق القمة المذكورة في 11 يونيو/ حزيران المقبل، برعاية وزارة التجارة التركية.

وشدد يارار على أهمية القمة المرتقبة، مبيناً أنها ستجمع أكثر من ألف رجل أعمال من 40 دولة، 22 منها عربية.

وأشار إلى أن اللقاءات بين المشاركين ستشمل العديد من القطاعات مثل البناء، والمواد الغذائية، والنسيج وصناعة الآلات.

وأفاد بأن القمة ستحتضن من رؤوس الأموال ما تفوق قيمته 5 مليارات دولار.

يشار أن المؤتمر الصحفي حضره أيضا والي غازي عنتاب داود غل، ورئيسة البلدية الكبرى فاطمة شاهين، إلى جانب مسؤولي "موصياد".