رئيس وزراء سلوفاكيا يوصي شركات بلاده بالاستثمار في تركيا

أوصى رئيس الوزراء سلوفاكيا إدوارد هيغر الشركات السلوفاكية بالاستثمار في تركيا مؤكداً أن الاستثمارات المتبادلة تساعد على تقوية العلاقات بين البلدين.

وأضاف هيغر في تصريحات للأناضول على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا أن سلوفاكيا سترحب أيضاً بأي استثمارات تركية تأتي إليها مشيراً إلى أن حكومته نفذت العديد من الإصلاحات في عالم الأعمال وفتحت أبواب البلاد للمستثمرين من كل دول العالم.

وأكد أن الاستثمارات ورفع حجم التجارة بين تركيا وسلوفاكيا سيساعد على تعزيز العلاقات بينهما.

وفيما يخص الحرب في أوكرانيا قال هيغر إن بلاده تدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا دعما مطلقاً وترغب في أن تنتصر جارتها أوكرانيا في تلك الحرب وأن يتمكن الأوكرانيون من حماية أراضيهم وحياتهم.

وأشار إلى أن سلوفاكيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية لجيرانها الأوكرانيين الذين يدافعون عن الديمقراطية والحرية.

وبخصوص اللاجئين أوضح هيغر أن 400 ألف لاجئ أوكراني دخلوا سلوفاكيا منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير/ شباط 2022 وأن 70 ألف منهم فقط ظلوا في سلوفاكيا وهاجر الباقون إلى دول أوروبية أخرى وأن اللاجئين الأوكرانيين في سلوفاكيا يرغبون في العودة لوطنهم عقب انتهاء الحرب