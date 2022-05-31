المنتجات الحلال تجذب غير المسلمين بقوة في عالم ما بعد كوفيد-19

صرح ظافر صويلو رئيس وكالة اعتماد الحلال في تركيا أن طلب الدول غير الإسلامية على المنتجات الحلال زاد مع انتشار جائحة كوفيد -19.

وفي حديثه مع الإعلام المحلي أوضح صويلو الأحد أن أهمية الغذاء الآمن والصحي والنظيف برزت مع ظهور الوباء وخاصة في الشرق الأقصى حيث بدأ المستهلكون من غير المسلمين في إبداء طلب مرتفع على المنتجات الحلال المعتمدة. مضيفاً أن شهادة الحلال لم تعد تُستخدم الآن في المجالات المتعلقة بالأغذية فحسب بل في قطاع الخدمات أيضاً.

وأشار صويلو إلى أن معايير الحلال في تركيا تستند إلى 16 دليلاً إرشادياً نشرها معهد المعايير والمقاييس التابع لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الإسلامية في هذا المجال، وقال: "بالرغم من أن هذه المعايير تحتوي فقط على القواعد الإسلامية والفقهية، ولكن لا ينبغي نسيان الجوانب الأخرى كالمنتجات الصحية والنظيفة والآمنة إضافةً لعدم إعطاء معلومات خاطئة ومضللة للمستهلك بل وحتى الجودة المميزة، هي في نطاق معايير الحلال".

وأكد صويلو أنهم رأوا اهتماماً متزايداً بمعايير الحلال من الدول غير الإسلامية وسكانها. مشيراً إلى أن شهادة الحلال ظهرت بشكل رئيسي وانتشرت في الدول غير الإسلامية بعد أن لجأ الأشخاص الذين يعيشون في تلك الدول إلى شهادة الحلال من أجل الشعور بالأمان. وأن معظم الطلبات المقدمة إليهم من دول غير مسلمة.

كما سلط الضوء على ضرورة إنشاء نظام دولي للاعتراف المتبادل بشهادات الحلال الصادرة وفقاً للمعايير الستة عشر التي حددها معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، كي تكون شهادة الحلال الصادرة في بلد ما صالحة في بلدان أخرى في ظل الظروف العادية. معرباً عن أسفه للوضع الحالي حيث تعتمد البلدان المختلفة معايير حلال مختلفة ونهج إصدار شهادات حلال مختلف. وأوضح أن أنظمة الاعتماد والتفتيش المختلفة تخلق تكاليف على المصدرين الأتراك، فضلاً عن تسبب تكلفة المنتجين وزيادة المستهلكين في التردد في تحديد المنتج الحلال والنظيف.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق الحلال العالمي الذي يخدم في الغالب المسلمين ولكنه يجذب أيضاً أولئك الذين يفضلون المنتجات التي يتم فحصها بدقة، يبلغ حالياً حوالي 7 تريليون دولار، وفقاً للبيانات السابقة.

ويشمل هذا القطاع العديد من المنتجات مثل مستحضرات التجميل والمنتجات الكيماوية والتنظيفية والمنتجات الزراعية والغذاء والطاقة والسياحة والتمويل.

وتسعى تركيا ذات الأغلبية المسلمة إلى أن تكون رائدة في هذا المجال.