إليون ماسك يهدد بالانسحاب من صفقة شراء تويتر

هدد إليون ماسك بالتراجع عن شراء شركة تويتر متهماً الشركة برفض تزويده بمعلومات حول الحسابات المزورة، وفق رسالة وجهها محامو الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس إلى تويتر مؤرخة يوم الإثنين. تم تضمين هذا الخطاب في ملف رفعه تويتر للجنة الأوراق المالية والبورصات.

تقول الرسالة إن ماسك طلب المعلومات مرارًا وتكرارًا منذ 9 مايو/ أيار، بعد حوالي شهر من عرضه شراء الشركة، حتى يتمكن من تقييم عدد الحسابات المزيفة من بين 229 مليون حساب بالشركة.

تراجعت أسهم شركة تويتر إنك بأكثر من 5٪ عند دق جرس الافتتاح يوم الاثنين.

يقول المحامون في الرسالة إن تويتر عرض فقط تقديم تفاصيل حول طرق الاختبار التي تتبعها الشركة. لكنهم يؤكدون أن هذا "بمثابة رفض لطلبات السيد ماسك للحصول على البيانات". يريد ماسك بيانات حتى يتمكن من إجراء التحقق الخاص به مما يقول إنه منهجيات تويتر المتساهلة.

يقول المحامون إنه استنادًا إلى أحدث مراسلات تويتر، يعتقد ماسك أن الشركة تقاوم وتحبط حقوق المعلومات الخاصة به بموجب اتفاقية الاندماج في أبريل/ نيسان.

تقول الرسالة: "هذا خرق مادي واضح لالتزامات تويتر بموجب اتفاقية الاندماج ويحتفظ السيد ماسك بجميع الحقوق الناتجة عن ذلك، بما في ذلك حقه في عدم إتمام الصفقة وحقه في إنهاء اتفاقية الاندماج".

قال باراغ أغروال، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إن الشركة لطالما قدرت أن أقل من 5% من حسابات تويتر مزيفة.

كشف تويتر عن تقديره لهذه الحسابات للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لسنوات، بينما حذر أيضًا من أن تقديراته قد تكون منخفضة للغاية.