انتعاش النمو الاقتصادي الصيني رغم ضعف الطلب العالمي على صادراتها

انتعش النشاط التجاري في الصين في مايو/ أيار الماضي بعد تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا، وكانت تضمنت إغلاق مدينة شنغهاي ومراكز صناعية أخرى كبرى في البلاد.

ارتفعت الصادرات بنسبة 16.9 بالمائة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 308.3 مليارات دولار، بزيادة عن نسبة 3.7 بالمائة المسجلة في إبريل/ نيسان الماضي، حسبما أفاد بيان أصدرته الهيئة العامة للجمارك الصينية اليوم الخميس.

ارتفعت الواردات في البلاد بنسبة 4.1 بالمائة إلى 229.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 0.7 بالمائة مقارنة بالشهر السابق.

تراجعت التجارة في الصين بسبب ضعف الطلب العالمي على صادراتها، والقيود المفروضة لمكافحة تفشي كورونا في شنغهاي، التي يوجدها بها أكثر الموانئ اكتظاظا في العالم، ومدن أخرى.

وقل طلب المستهلكين على الواردات بعد أن ظلت ملايين العائلات محصورة في منازلها لبضعة أسابيع أحيانا.

وفيما سمحت السلطات لمعظم المصانع والمتاجر والشركات الأخرى في شنغهاي وبيجين ومدن أخرى بإعادة فتح أبوابها، لكنها قد تحتاج إلى أسابيع أو أشهر للعودة إلى مستويات النشاط الطبيعي.