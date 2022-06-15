شركة تركية تصدر مركبات برية مدرعة إلى غامبيا

تقوم شركة "قطمرجيلار" Katmerciler التركية لتصنيع المركبات البرية التي تتمتع بعلاقات تجارية قوية في إفريقيا، بتصدير سيارتها القتالية المدرعة التكتيكية "4x4 Hızır" إلى غامبيا، بحسب تقرير نشرته الشركة.

وجاء في التقرير الذي يستند إلى معلومات وصور، إن الشركة التي صدّرت سابقاً إلى كينيا وأوغندا ودولة أخرى غير معلنة، تبيع الآن عربات برية مدرعة إلى غامبيا.

وكانت غامبيا وقعت في شهر أغسطس/آب من العام الماضي، اتفاقاً مع شركة "قطمرجيلار" التركية لشراء السيارة المعنية، دون الإعلان رسمياً عن هذه القضية، لكن الصور الأخيرة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن تسليم العربات القتالية المموهة إلى الدولة الأفريقية.

وحول تصدير السيارات الدفاعية قال فرقان قطمرجي نائب رئيس المجلس التنفيذي للشركة في وقت سابق، إن "حركة تصدير المركبات للبلدان الصديقة من مختلف أنحاء العالم ولا سيما أفريقيا، مستمرة".

يذكر أن الوفد الغامبي برئاسة وزير الدفاع الغامبي سيخ عمر فاي، زار تركيا في مارس/آذار 2021 واستقبله وزير الدفاع التركي خلوصي أقار.

وتم خلال الاجتماعات تبادل وجهات النظر حول الأمن الثنائي والإقليمي وشؤون الدفاع وفرص التعاون في صناعة الدفاع، كما تم توقيع اتفاقية تعاون وتدريب عسكري بين البلدين من قبل الوزيرين عقب المحادثات.

وتتمتع مركبة "Hızır" بقوة 400 حصان وتوفر حماية عالية ضد الألغام والمتفجرات المصنوعة يدوياً، كما أنها ملائمة لمتطلبات القتال البري وشروطه مع قدرة عالية على المناورة والتحصين الباليستي.

كذلك صممت لتناسب القتال المكثف في المناطق الريفية والحضرية، وباستطاعتها توفير حماية عالية المستوى.

وبعد تطويرها لتلبية معايير الناتو واجتياز جميع اختبارات الأداء والانفجارات بنجاح، حظيت المركبة البرية بالموافقة من قبل منظمة اختبار دولية مستقلة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "قطمرجيلار" وقعت في يوليو/تموز 2021 عقداً مع وزارة الدفاع الكينية لتزويد الدولة الأفريقية بالمركبات المدرعة بما في ذلك "Hızır"، وأطلق على العقد الذي تبلغ قيمته 91.4 مليون دولار، أكبر صفقة تصدير منفردة للشركة.