تركيا تدرس ميزانية إضافية تزيد عن 50 مليار دولار لمواجهة ارتفاع التكاليف

قدمت الحكومة التركية يوم الاثنين اقتراحاً إلى البرلمان من أجل ميزانية تكميلية بأكثر من 50 مليار دولار، وسط ارتفاع في أسعار الطاقة العالمية واستمرار ضغط التضخم.

وتتوقع الحكومة إنفاق ما يعادل 50.8 مليار دولار حتى نهاية العام حيث يمثل استيراد الغاز والفحم المملوكين للدولة 14% من النفقات الإضافية، وفقًاً لميزانية منتصف العام المقترحة المنشورة على موقع البرلمان.

وكانت أنقرة قد أفادت في وقت سابق من هذا الشهر بأن البرلمان التركي يدرس دفع ميزانية تكميلية قبل العطلة الصيفية، لتغطية مدفوعات الصيف المحتملة وارتفاع تكاليف انخفاض الليرة والتضخم.

وازداد عبء الميزانية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وأجور القطاع العام وزيادة المعاشات التقاعدية وانخفاض الليرة والتكلفة المتزايدة ذات الصلة ببرنامج حماية الودائع الذي تم إطلاقه في أواخر عام 2021 لتعزيز الودائع بالليرة من خلال حمايتها.

وصرح الرئيس رجب طيب أردوغان في اقتراح الميزانية قائلاً:"حدثت ارتفاعات كبيرة في الأسعار العامة نتيجة للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية في جميع أنحاء العالم وفي بلدنا، وبالتالي ظهرت حاجة إلى زيادة مدفوعات الميزانية".ويتطلب تحويل الاقتراح إلى مرسوم نافذ، الموافقة عليه أولاً من قبل لجنة في البرلمان، وبعد ذلك من قبل الجمعية العامة، وعادة ما تتوقف اجتماعات البرلمان من أوائل يوليو/تموز إلى أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

ويرجع جزء كبير من الزيادة المتوقعة في الإنفاق إلى التعديلات المتضمنة زيادات الرواتب، والتي تم إجراؤها للتخفيف من تأثير التضخم المرتفع على موظفي الحكومة والمتقاعدين.

ولتخفيف العبء عن ميزانيات الأسر، قدمت أنقرة دعماً للوقود والكهرباء والغاز بقيمة 200 مليار ليرة تركية عام 2021. وكان من المتوقع أن تقدم 300 مليار ليرة تركية هذا العام، لكن تكاليف الطاقة ارتفعت أكثر بكثير مما كان متوقعاً.

وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي الأسبوع الماضي، إن تركيا توشك على تحقيق هدفها المتمثل في نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.5% هذا العام، بسبب الاتجاه الإيجابي في النمو وإيرادات الميزانية.

يذكر أن نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت منخفضة عند حوالي 1% من عام 2013 إلى 2016، ما عزز الاستثمارات التركية، ثم ارتفعت إلى 1.5% عام 2017 ووصلت إلى 3.5% بحلول عام 2020.