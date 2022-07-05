بورصة تجني 8 مليارات دولار من صادرات تركيا في 6 أشهر

ساهمت ولاية بورصة التي تعد "القاعدة الصناعية" لتركيا، وخاصة في مجال السيارات والمنسوجات، بمبلغ قدره 7 مليارات و918 مليونا و89 ألف دولار في صادرات البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب معلومات من مجلس المصدرين الأتراك، فقد بلغت قيمة صادرات تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي 125 مليارا و863 مليونا و711 ألف دولار.

وأوضحت المعلومات أن بورصة جاءت في المرتبة الثالثة بين الولايات التركية الأكثر إسهاما في التصدير بعد إسطنبول وقوجة إيلي.

وبلغت صادرات بورصة الواقعة غربي البلاد، 6.29 بالمئة من إجمالي صادرات تركيا خلال الفترة المذكورة.

وارتفعت صادرات الولاية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 4.1 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.

واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر استيرادا لمنتجات ولاية بورصة بمليار و187 مليونا و153 ألف دولار، تلتها فرنسا بـ706 ملايين و187 ألف دولار.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بـ620 مليونا و990 ألف دولار.