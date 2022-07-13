خلال 6 أشهر.. صادرات الأثاث والورق التركية تحقق 4.1 مليارات دولار

حققت تركيا نمواً في صادرات منتجات الأثاث والورق بلغ 30 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، وبلغت عائدات القطاع 4.1 مليارات دولار.

وبحسب بيانات اتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات بإسطنبول، تجاوزت صادرات القطاع لأول مرة عتبة 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، حققت صادرات القطاع نمواً بنسبة 30.7 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 801 مليون دولار.

وفي حديثه للأناضول، قال علي جان ضوران، نائب رئيس الاتحاد، إن الإقبال على منتجات القطاع زاد تزامنا مع الطفرة التي حققتها صادرات تركيا في الفترة الأخيرة.