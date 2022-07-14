"طيران الإمارات" ترفض طلب مطار هيثرو إعادة جدولة رحلاتها

أعلنت شركة طيران الإمارات رفضها طلب مطار هيثرو في لندن خفض سعة رحلاتها معتبرةً أن ذلك "غير منطقي وغير مقبول إطلاقا".

وأضافت الشركة الإماراتية في بيان الخميس، أنها لن تعيد جدولة الرحلات ولن تقلص عدد المسافرين.

وأعلن مطار هيثرو الثلاثاء تحديد عدد المسافرين منه إلى 100 ألف يومياً حتى 11 سبتمبر/أيلول، وطلب من شركات الطيران وقف بيع تذاكر السفر لفصل الصيف.

وقالت "طيران الإمارات" إن جدول رحلاتها إلى مطار هيثرو ممتلئ لعدة أسابيع مقدماً.

ووفق البيان، عرضت "طيران الإمارات" المساعدة في مناولة الحقائب في المطار عبر شركتها التابعة "دناتا" التي تقدم خدماتها أصلا في مطار هيثرو.

وأكدت الشركة أنها تخطط لتسيير رحلاتها كما هو مقرر، ولا تعتزم خفض سعة رحلاتها، بعد أن أعطت سلطات المطار مهلة 36 ساعة للامتثال لتخفيض السعة.

تأتي هذه الأزمة، في ظل تقلص حجم الخدمات الأرضية في مطار هيثرو بفعل نقص الموظفين، بعدما تمّ تسريح نسبة كبيرة منهم خلال أزمة كورونا، ولم يعودوا للعمل.