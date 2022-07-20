تركيا تقترح "المقايضة" لتحصيل حقوق مستثمريها في ليبيا المعطلة منذ 10 سنوات

اقترح رئيس مجلس الأعمال التركي- الليبي مرتضى قرنفل من أجل تسديد دفعات المستثمرين الأتراك غير القادرين على تحصيل حقوقهم في ليبيا تفعيل نظام المقايضة .

وقال قرنفل في بيان الأربعاء، إن نظام المقايضة "بارتر" سيساهم في الحل لآلية التسديد المعقدة في ليبيا، فضلا عن توفير فرص استثمارية جديدة للأتراك بقيمة 40 مليار دولار.

وأشار إلى أن قيمة المدفوعات التي لم يتمكن المستثمرون الأتراك من تحصيلها مقابل مشاريعهم التي أنجزوها في ليبيا قبل عام 2011، تبلغ حوالي 4 مليارات دولار.

وأكد على أن نظام بارتر أفضل آلية لتسديد الدفعات بسبب عدم الاستقرار السياسي السائد وصراع القوى في ليبيا.

وأفاد أن ليبيا بحاجة اليوم إلى مشاريع عامة بقيمة 40 مليار دولار، إلا أن عدم حل مشكلة تسديد الدفعات خلال 11 عاما، يشكل عائقا أمام تنفيذ المشاريع الجديدة.

وأوضح أن تركيا ترغب في تجاوز هذه المشكلة بواسطة نظام المقايضة، وإنجاز المشاريع الجديدة.

وقال إنه يجب على تركيا الاتجاه نحو التنوع في نماذج التجارة مع الدول الجاذبة مثل ليبيا، مضيفا أن الدول المتقدمة أيضا تستخدم نظام المقايضة في تعاملاتها التجارية.

وأشار إلى أن من شأن هذا النظام تحقيق فوائد كبيرة في دولة تتمتع بطرق التجارة التقليدية فقط مثل ليبيا، مبينا أنه يمكن لبلاده استيراد بضائع من ليبيا مقابل إنجاز مشاريع عامة هناك.