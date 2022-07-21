المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 14 بالمئة

أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، تثبيت سعر الفائدة عند 14 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو، في العاصمة أنقرة.

وذكر البيان أن المخاطر الجيوسياسية التي يتصاعد تأثيرها، سارت في اتجاه سلبي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب البيان، تسببت هذه المخاطر في إضعاف النشاط الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى استمرار تحديث توقعات النمو العالمي للفترة القادمة في الاتجاه التنازلي، وازدياد احتمالية حدوث الركود.

وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول 2021، خفض المركزي التركي سعر الفائدة من 15 إلى 14 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، واستمر في تثبيته عند هذا الحد حتى اليوم.