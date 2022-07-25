صناعة السيارات في تركيا تحقق نمواً بنسبة 2 بالمئة في النصف الأول من 2022

حققت صناعة السيارات في تركيا نمواً بنسبة 2 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، وفق ما ورد في بيان لجمعية مصنعي السيارات في تركيا.

وجاء في البيان أن الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2022 شهدت صناعة 649 ألف و311 سيارة.

وخلال الفترة المذكورة، زاد إنتاج المركبات التجارية بنسبة 19 بالمئة، ليبلغ 266 ألفاً و364 مركبة.

أما المركبات التجارية الثقيلة، فقد شهدت صناعتها نمواً بنسبة 26 بالمئة، فيما بلغت الزيادة 18 بالمئة في المركبات التجارية الخفيفة.

وفي سياق متصل، بلغت حصة قطاع السيارات في إجمالي الصادرات التركية، 12.1 بالمئة.

وحققت صادرات السيارات التركية نمواً بنسبة 1.2 بالمئة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.